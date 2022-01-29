https://arabic.sputniknews.com/20220129/بعد-تمنيه-العيش-في-الرياض-حسن-الرداد-يقول-إن-تصريحاته-محرفة-1057432181.html

بعد تمنيه "العيش في الرياض"… حسن الرداد يقول إن تصريحاته محرفة

بعد تمنيه "العيش في الرياض"… حسن الرداد يقول إن تصريحاته محرفة

خرج الفنان المصري، حسن الرداد، اليوم السبت، ليرد على حقيقة تصريحات أدلى بها خلال حضوره ‏حفل توزيع جوائز "‏joy‏" في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثارت غضب... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T15:04+0000

2022-01-29T15:04+0000

2022-01-29T15:04+0000

مجتمع

منوعات

حسن الرداد

أخبار الفنانين في مصر

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وكان الرداد صرح في الحفل أنه يرغب في العيش في الرياض، وهو ما نفاه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: "تصريح محرّف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير، كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمي، ويردده وراءهم بعض العيال المتخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح".وقال حسن الرداد في تصريحات متلفزة على السجادة اللافندر قبل بداية حفل "Joy"، الذي أقيم مساء الخميس الماضي: "والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي مكان استراتيجي وملتقى النجوم في العالم العربي وبيطلع منها أعمال فنية كتيرة جدا، وشوفنا حاجات ونجوم عالميين مثل سلمان خان، وأنا مبسوط جدا، وتحس إنك في مكان فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها، سواء مسرح أو سينما أو حفلات غنائية، وسعيد إن فيه مكان يهتم بالفن بشكل كبير وبجودة عالية"، بحسب موقع "شاهد".وعندما عبر حسن الرداد عن رغبته في العيش بالرياض، أجابه: "يا سلام، خلاص حسن عايز يعيش هنا، ده مكانك وده بيتك".يشار إلى أن حسن الرداد يستعد لعرض مسرحية جديدة في "موسم الرياض" بعنوان "كازانوفا"، في 2 فبراير/ شباط المقبل، ويشاركه بطولتها الفنان المصري، عمرو يوسف.

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مجتمع, منوعات, حسن الرداد, أخبار الفنانين في مصر