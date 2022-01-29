https://arabic.sputniknews.com/20220129/بعد-رفض-حضور-حماس-والجهاد-ما-مصير-اجتماع-المجلس-المركزي-الفلسطيني؟-1057441441.html

بعد رفض حضور حماس والجهاد.. ما مصير اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني؟

بعد رفض حضور حماس والجهاد.. ما مصير اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني؟

في إطار استمرار الانقسام الفلسطيني، أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضهما المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في السادس من فبراير... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T19:32+0000

2022-01-29T19:32+0000

2022-01-29T19:32+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825295_0:13:3073:1741_1920x0_80_0_0_05a55a7bd1a1a04f86330b041f010c32.jpg

وقبل أيام قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، إنه سيتم إرسال دعوات لجميع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، لحضور جلسات المجلس مؤكدًا أن العدد شامل لكل الفصائل دون استثناء، حيث هناك أعضاء في المجلس التشريعي من حركة "حماس" والجبهتين الشعبية والديمقراطية، و"فتح"، وغيرها، وهم أعضاء وسيتلقون الدعوة.الدعوة للجميعوقال صبيح لـ "إذاعة صوت فلسطين" الرسمية إنه سيتم إرسال الدعوات إلى جميع الفصائل "دون النظر إلى المماحكات السياسية، وما يدور بين الفصائل، وذلك بحسب القانون".وأشار إلى أن ما يجري بين الفصائل "شأن خاص"، وأضاف أن "المجلس المركزي والوطني للجميع، ويتعامل مع الفصائل داخل المجلس كممثلين عن شعبنا الفلسطيني".إضعاف القرار الفلسطينيمن جانبه اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن رفض حماس والجهاد المشاركة في اجتماع المجلس المركزي يؤكد أن هناك إشكالية كبيرة في فكرة المشاركة من بعض القوى مثل حماس والجهاد منها أنها لا تعترف بشرعية تمثيل المنظمة، وأن عدم المشاركة يساهم في شق الساحة أكثر مما هي عليه ويساهم بلا شك في إضعاف القرار الفلسطيني، إضافة إلى أن عدم المشاركة تقلل من فعالية القرارات المهمة والمصيرية التي يتخذها المجلس.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، قرارات المجلس الوطني السابق عام ٢٠١٥ رفضت حماس حضوره رغم أنه تم اتخاذ فيه قرارات مصيرية ومهمة جدا، وعدم مشاركة حماس لا شك أنها أضعفت من تنفيذ تلك القرارات المتخذة في المجلس، وليس هذا فحسب وإنما لا يحق لها أن تعارضها أو تناقضها أو تدعي عدم شرعيتها، وبالتالي فإن المشاركة تعطي قوة للقرارات المصيرية بأننا في خندق واحد معا في مواجهة التهديدات ولن تستطيع السلطة التنفيذية أن تتراجع عن تنفيذ تلك القرارات لأن هناك معارضة قوية.حضور غير مؤثربدوره قال مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إن حماس والجهاد الإسلامي قاموا بتلبية حضور معظم الدعوات السابقة التي كانت تأخذ بعدا فلسطينيًا مركزيًا؛ على أمل أن يساهم ذلك في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بشكل صحيح ولا يكون غيابهما عن مثل هذه الاجتماعات سببًا في إضعاف الموقف الفلسطيني الرسمي أمام العالم الخارجي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إلا أن ذلك لم يغير أي شيء في عقلية الرئاسة الفلسطينية وتوجهها السلبي تجاه حاجة البيت الفلسطيني لإعادة الترتيب؛ فما زالت هاتين الحركتين خارج صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وما زالت العملية الديمقراطية في فلسطين معطلة بقرار من الرئيس محمود عباس.وتابع: "ضعف الموقف السياسي الفلسطيني الرسمي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية العادلة جعل من حضور هاتين الحركتين بشكل غير مؤثر سياسيا في هذا الموقف كمن يلعب دور شاهد الزور، وهو ما أدى الى أخذهما لمثل هذا القرار الصعب".يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/أكثر-من-مئة-رسام-من-43-دولة-يشاركون-في-معرض-كاريكاتير-فلسطين-وياسر-عرفات-1056882052.html

https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصحة-الفلسطينية-المنحنى-الوبائي-في-صعود-حاد-1057440209.html

https://arabic.sputniknews.com/20220129/حماس-تعلن-عن-هروب-سجين-أمني-خطير-وتقارير-عن-اتهامه-بالعمالة-لإسرائيل-1057436379.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي