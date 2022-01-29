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https://arabic.sputniknews.com/20220129/تسلا-تطرح-ميزة-ترفيهية-لسياراتها-الكهربائية-داخل-الصين-فيديو-1057416871.html
"تسلا" تطرح ميزة ترفيهية لسياراتها الكهربائية داخل الصين... فيديو
"تسلا" تطرح ميزة ترفيهية لسياراتها الكهربائية داخل الصين... فيديو
أعلنت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، عن بيعها ملحقا جديدا لسياراتها الكهربائية، ‏وهو ميكروفون للغناء بطريقة "كاريوكي" داخل السيارة، وهو المتاح... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:23+0000
2022-01-29T09:26+0000
مجتمع
الصين
إيلون ماسك
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وقدمت الشركة الميكروفون الجديد وسط إطلاق تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة، والذي يضيف منصة "كاريوكي" تسمى "ليشي كي تي في" لأنظمة المعلومات والترفيه.ويقترن الميكروفون تلقائيا بنظام المعلومات والترفيه "ليشي كي تي في"، ويتوافر في حزمة تضم ميكروفونين، لذلك تكون الميزة مفيدة عند مشاركة الغناء مع أحد الأصدقاء.وتبلغ تكلفة حزمة ميكروفوني "تسلا" حوالي 188 دولارا أمريكيا.وقد يتوافر ميكروفون "تسلا" خارج الصين وتحديدا في أمريكا بواسطة العملة المشفرة "دوجكوين"، التي يفضلها إيلون ماسك شخصيا.يشار إلى أن الصين من أكبر أسواق شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إذ تشغل مصنعا لها في شنغهاي، وتزيد إنتاجها هناك وسط زيادة المبيعات في الدولة الآسيوية.
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مجتمع, الصين, إيلون ماسك

"تسلا" تطرح ميزة ترفيهية لسياراتها الكهربائية داخل الصين... فيديو

09:23 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 29.01.2022)
© AP Photo / Mark J. Terrillسيارة تسلا رودستر
سيارة تسلا رودستر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
سيارة تسلا رودستر
© AP Photo / Mark J. Terrill
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أعلنت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، عن بيعها ملحقا جديدا لسياراتها الكهربائية، ‏وهو ميكروفون للغناء بطريقة "كاريوكي" داخل السيارة، وهو المتاح فقط في الصين في الوقت الحالي.‏
وقدمت الشركة الميكروفون الجديد وسط إطلاق تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة، والذي يضيف منصة "كاريوكي" تسمى "ليشي كي تي في" لأنظمة المعلومات والترفيه.
ويقترن الميكروفون تلقائيا بنظام المعلومات والترفيه "ليشي كي تي في"، ويتوافر في حزمة تضم ميكروفونين، لذلك تكون الميزة مفيدة عند مشاركة الغناء مع أحد الأصدقاء.
وتبلغ تكلفة حزمة ميكروفوني "تسلا" حوالي 188 دولارا أمريكيا.
وقد يتوافر ميكروفون "تسلا" خارج الصين وتحديدا في أمريكا بواسطة العملة المشفرة "دوجكوين"، التي يفضلها إيلون ماسك شخصيا.
يشار إلى أن الصين من أكبر أسواق شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إذ تشغل مصنعا لها في شنغهاي، وتزيد إنتاجها هناك وسط زيادة المبيعات في الدولة الآسيوية.
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