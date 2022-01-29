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https://arabic.sputniknews.com/20220129/تغريم-لاعب-كرة-المضرب-الروسي-ميدفيديف-بسبب-مشاجرة-مع-حكم-المباراة-1057407197.html
تغريم لاعب كرة المضرب الروسي ميدفيديف بسبب مشاجرة مع حكم المباراة
تغريم لاعب كرة المضرب الروسي ميدفيديف بسبب مشاجرة مع حكم المباراة
كشف الصحفي بن روتنبرغ، على حسابه الشخصي على منصة "تويتر"، أن لاعب كرة المضرب الروسي، دانييل ميدفيديف، تلقى عقوبة مالية خلال بطولة أستراليا المفتوحة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T08:08+0000
2022-01-29T08:08+0000
رياضة
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وبحسب الصحفي فإن اللاعب الروسي ميدفيديف تلقى غرامتين بقيمة 12 ألف دولار بسبب مشاجرة مع حكم المباراة خلال نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. وتغلب ميدفيديف، يوم أمس الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وخلال استراحة المباراة رفع اللاعب الروسي صوته على الحكم وتشاجر معه بسبب انتقاده لبعض الأمور خلال المباراة.
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رياضة

تغريم لاعب كرة المضرب الروسي ميدفيديف بسبب مشاجرة مع حكم المباراة

08:08 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Vladimir Song / الذهاب إلى بنك الصورلاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف
لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Vladimir Song
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كشف الصحفي بن روتنبرغ، على حسابه الشخصي على منصة "تويتر"، أن لاعب كرة المضرب الروسي، دانييل ميدفيديف، تلقى عقوبة مالية خلال بطولة أستراليا المفتوحة.
وبحسب الصحفي فإن اللاعب الروسي ميدفيديف تلقى غرامتين بقيمة 12 ألف دولار بسبب مشاجرة مع حكم المباراة خلال نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.
وتغلب ميدفيديف، يوم أمس الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وخلال استراحة المباراة رفع اللاعب الروسي صوته على الحكم وتشاجر معه بسبب انتقاده لبعض الأمور خلال المباراة.
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