https://arabic.sputniknews.com/20220129/توضيح-لوزير-الموارد-البشرية-السعودي-بشأن-إجازة-يوم-التأسيس-1057441305.html

توضيح لوزير الموارد البشرية السعودي بشأن إجازة "يوم التأسيس"

توضيح لوزير الموارد البشرية السعودي بشأن إجازة "يوم التأسيس"

علق وزير الموارد البشرية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، على الأمر الملكي باعتبار يوم التأسيس يوم إجازة رسمية توافق 22 فبراير/شباط من كل عام. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T19:23+0000

2022-01-29T19:23+0000

2022-01-29T19:23+0000

أخبار السعودية اليوم

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg

وأوضح الراجحي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم السبت، أن الأمر الملكي يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أنباء تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتصار القرار على القطاع العام فقط.واعتبر الراجحي أن الأمر الملكي يجسد "حرص قيادتنا الحكيمة على الاستشعار لعمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي".وأمس الأول (الخميس)، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.تقول دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا" إنه يمكن القول بأن التاريخ السعودي بدأ بشكل صحيح في 23 سبتمبر/أيلول عام 1932، وهو اليوم الذي تم فيه بموجب مرسوم ملكي، توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم, السعودية