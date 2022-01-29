توضيح لوزير الموارد البشرية السعودي بشأن إجازة "يوم التأسيس"

وأوضح الراجحي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم السبت، أن الأمر الملكي يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أنباء تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتصار القرار على القطاع العام فقط.واعتبر الراجحي أن الأمر الملكي يجسد "حرص قيادتنا الحكيمة على الاستشعار لعمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي".وأمس الأول (الخميس)، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.تقول دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا" إنه يمكن القول بأن التاريخ السعودي بدأ بشكل صحيح في 23 سبتمبر/أيلول عام 1932، وهو اليوم الذي تم فيه بموجب مرسوم ملكي، توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها، تحت اسم المملكة العربية السعودية.
علق وزير الموارد البشرية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، على الأمر الملكي باعتبار يوم التأسيس يوم إجازة رسمية توافق 22 فبراير/شباط من كل عام.
وأوضح الراجحي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم السبت، أن الأمر الملكي يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أنباء تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتصار القرار على القطاع العام فقط.
واعتبر الراجحي أن الأمر الملكي يجسد "حرص قيادتنا الحكيمة على الاستشعار لعمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي".
يجسد الأمر الملكي الكريم بأن يكون #يوم_التأسيس إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعين العام والخاص، حرص قيادتنا الحكيمة على الاستشعار لعمق تاريخ البلاد، وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع السعودي.
وأمس الأول (الخميس)، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.
وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .
وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.
وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.
تقول دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا" إنه يمكن القول بأن التاريخ السعودي بدأ بشكل صحيح في 23 سبتمبر/أيلول عام 1932، وهو اليوم الذي تم فيه بموجب مرسوم ملكي، توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها، تحت اسم المملكة العربية السعودية.