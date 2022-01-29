توكاييف: الإرهابيون يستولون على مطار ألما آتا لضمان مرور مسلحين آخرين

وقال توكاييف في مقابلة مع قناة خبر 24 التلفزيونية: ربما لاحظت أن المسلحين نظموا الاستيلاء على مطار ألماتي، الآن يظهر التحقيق أنه تم الاستيلاء على المطار من أجل ضمان مرور مواطنين قادمين من إحدى مدن آسيا الوسطى".وأوضح: "بالطبع، طاروا تحت ستار العمال المهاجرين. تم اقتيادهم عبر المراكز الحدودية، وانطلقوا إلى المدينة، وبدأوا في قيادة العملية".وقال توكاييف بشأن الديون المستحقة لبوتين بعد مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أنه "لم تكن هناك شروط أولية من الكرملين".وأكد أنه "يخطط لزيارة موسكو في منتصف فبراير/شباط، وسيتم التوقيع على وثائق بشأن التعاون بين البلدين".وقال بخصوص الرئيس الكازاخي السابق: ليس لدي أي مساومة مع نزارباييف بشأن امتيازاته الشخصية".هذا وكانت كازاخستان قد شهدت مطلع العام الحالي موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها، ولا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وتمكنت السلطات بمساعدة قوات لحفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إن الإرهابيين استولوا على مطار ألما آتا خلال أعمال الشغب في يناير لضمان وصول المسلحين الآخرين، الذين دخلوا المدينة لاحقًا دون عوائق وتولوا المسؤولية عن الهجمات.
وقال توكاييف في مقابلة مع قناة خبر 24 التلفزيونية: ربما لاحظت أن المسلحين نظموا الاستيلاء على مطار ألماتي، الآن يظهر التحقيق أنه تم الاستيلاء على المطار من أجل ضمان مرور مواطنين قادمين من إحدى مدن آسيا الوسطى".
وأوضح: "بالطبع، طاروا تحت ستار العمال المهاجرين. تم اقتيادهم عبر المراكز الحدودية، وانطلقوا إلى المدينة، وبدأوا في قيادة العملية".
وقال توكاييف بشأن الديون المستحقة لبوتين بعد مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أنه "لم تكن هناك شروط أولية من الكرملين".
وأكد أنه "يخطط لزيارة موسكو في منتصف فبراير/شباط، وسيتم التوقيع على وثائق بشأن التعاون بين البلدين".
وقال بخصوص الرئيس الكازاخي السابق: ليس لدي أي مساومة مع نزارباييف بشأن امتيازاته الشخصية".
هذا وكانت كازاخستان قد شهدت مطلع العام الحالي موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها، ولا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وتمكنت السلطات بمساعدة قوات لحفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.