https://arabic.sputniknews.com/20220129/تويوتا-تعمل-على-تطوير-مركبة-لاستكشاف-سطح-القمر-1057418894.html

"تويوتا" تعمل على تطوير مركبة لاستكشاف سطح القمر

"تويوتا" تعمل على تطوير مركبة لاستكشاف سطح القمر

صرح مسؤولون، أمس الجمعة، أن "تويوتا" تعمل مع وكالة الفضاء اليابانية على تطوير مركبة لاستكشاف سطح القمر، في خطوة قد تعطي المزيد من الأمل لتحقيق طموحات العيش على... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T10:37+0000

2022-01-29T10:37+0000

2022-01-29T10:37+0000

العالم

اليابان

تويوتا

القمر

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وبحسب موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، فإن السيارة التي يتم تطويرها مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تسمى Lunar Cruise، التي تم تكريمها باسم سيارة تويوتا لاندكروزر الرياضية متعددة الاستعمالات، من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة.وقال تاكاو ساتو، الذي يرأس المشروع Lunar Cruiser في شركة تويوتا موتور: "نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن. من خلال الذهاب إلى الفضاء، قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت قيمتها في حياة الإنسان".وطورت شركة جيتاي اليابانية، وهي شركة متعاقدة مع شركة تويوتا، ذراعا آليا لـ Lunar Cruiser، مصمما لأداء مهام مثل الفحص والصيانة، حيث تسمح "أداة الكلاّب" الخاصة بها بتغيير طرف الذراع بحيث يمكن أن تعمل مثل الأدوات المختلفة، كالغرف، والرفع، والكنس.قال الرئيس التنفيذي لشركة جيتاي، شو ناكانوز، إنه شعر بأن التحدي المتمثل في الإنطلاق إلى الفضاء قد تمت مواجهته بشكل أساسي، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء، إلا أنه هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات مفيدة.ومنذ تأسيسها في الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت شركة تويوتا قلقة بشأن خسارة الأعمال الأساسية بسبب الظروف المتغيرة، وقد غامرت في مجال الإسكان والقوارب والطائرات والروبوتات، إضافة إلى أماكن المعيشة المستدامة المتصلة بالشبكة بالقرب من جبل فوجي، التي يطلق عليها اسم Woven City، حيث تبدأ عملية البناء هذا العام.

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العالم, اليابان, تويوتا, القمر