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جونسون يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين الأسبوع الجاري "لاحتواء ولمنع إراقة الدماء"
جونسون يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين الأسبوع الجاري "لاحتواء ولمنع إراقة الدماء"
يجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري. وفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T00:26+0000
2022-01-29T00:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان اليوم الأحد: "يخطط رئيس الوزراء إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، لاحتواء ولمنع إراقة الدماء في أوروبا، وسيكرر ضرورة أن تتراجع روسيا (عن الأعمال العدوانية") وان تخوض حوارا دبلوماسيا".هذا وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، اليوم أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/بايدن-سننشر-قريبا-قوات-أمريكية-في-شرق-أوروبا-ودول-الناتو-1057402574.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

جونسون يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين الأسبوع الجاري "لاحتواء ولمنع إراقة الدماء"

00:26 GMT 29.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / POOL
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يجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري. وفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان اليوم الأحد: "يخطط رئيس الوزراء إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، لاحتواء ولمنع إراقة الدماء في أوروبا، وسيكرر ضرورة أن تتراجع روسيا (عن الأعمال العدوانية") وان تخوض حوارا دبلوماسيا".
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أمس, 23:28 GMT
هذا وأفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، اليوم أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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