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https://arabic.sputniknews.com/20220129/خبير-الشعب-التونسي-يثق-بالنظام-الرئاسي-والبرلمان-أثبت-عجزه-في-إدارة-البلاد-1057425518.html
خبير: الشعب التونسي يثق بالنظام الرئاسي.. والبرلمان أثبت عجزه في إدارة البلاد
خبير: الشعب التونسي يثق بالنظام الرئاسي.. والبرلمان أثبت عجزه في إدارة البلاد
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما كشفه الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
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حول العالم
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خبير: الشعب التونسي يثق بالنظام الرئاسي والبرلمان أثبت عجزه في إدارة البلاد
خبير: الشعب التونسي يثق بالنظام الرئاسي والبرلمان أثبت عجزه في إدارة البلاد
يقول الناشط السياسي والحقوقي المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ويشير القصوري إلى "أن الشعب التونسي يريد في هذه المرحلة التاريخية المهمة، أن يرسم مستقبل الأجيال القادمة، وأن يقرر مصيره نحو دعم النظام الرئاسي، الذي يثق به، وقد أظهر ذلك عبر الاستفتاء الشعبي الإلكتروني، وعبر الشبكة الاجتماعية، التي تعطي زخما كبيرا لرئيس البلاد، في المضي قدما نحو تحقيق الإصلاحات وتفعيل نظام المحاسبة وإعلاء شأن سيادة القانون".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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راديو, حول العالم, аудио

خبير: الشعب التونسي يثق بالنظام الرئاسي.. والبرلمان أثبت عجزه في إدارة البلاد

12:50 GMT 29.01.2022
خبير: الشعب التونسي يثق بالنظام الرئاسي والبرلمان أثبت عجزه في إدارة البلاد
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما كشفه الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022.
يقول الناشط السياسي والحقوقي المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

"النظام البرلماني أثبت عجزه عن إدارة المرحلة الاقتصادية والسياسية في تونس، وبالتالي هذا التشتيت للناس مكن "حركة النهضة" من وضع يدها على مؤسسات الدولة".

ويشير القصوري إلى "أن الشعب التونسي يريد في هذه المرحلة التاريخية المهمة، أن يرسم مستقبل الأجيال القادمة، وأن يقرر مصيره نحو دعم النظام الرئاسي، الذي يثق به، وقد أظهر ذلك عبر الاستفتاء الشعبي الإلكتروني، وعبر الشبكة الاجتماعية، التي تعطي زخما كبيرا لرئيس البلاد، في المضي قدما نحو تحقيق الإصلاحات وتفعيل نظام المحاسبة وإعلاء شأن سيادة القانون".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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