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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/دبي-تحب-عودتك-حمدان-بن-راشد-يودع-رونالدو-صورة-1057431219.html
"دبي تحب عودتك"... حمدان بن راشد يودع رونالدو... صورة
"دبي تحب عودتك"... حمدان بن راشد يودع رونالدو... صورة
ودع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انقضاء زيارة قضاها وعائلته في الإمارة الخليجية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:45+0000
2022-01-29T14:45+0000
إكسبو 2020 دبي
كريستيانو رونالدو
دبي
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ونشر ولي عهد دبي على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة تجمعه بالنجم العالمي مع تعليق "دبي تحب عودتك".ومساء أمس الجمعة، غادر رونالدو دبي عائدا إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في تدريبات فريقه مانشستر يونايتد.والأحد الماضي، وصل رونالدو إلى دبي برفقة أسرته لقضاء إجازة، وشارك خلال الزيارة في معرض "إكسبو 2020"، ضمن فعاليات أسبوع "الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي عملا لا يصدق.ونشر رونالدو على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة له وهو يحي آلاف الجماهير التي حضرت في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في المعرض، معلقا بالقول: "شكرا على كل شيء دبي"، وأرفقها بهاشتاغ "دائما معا".وكان النجم البرتغالي قد أبدى خلال الجلسة الحوارية إعجابه الشديد بدبي قائلا: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".
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كريستيانو رونالدو, دبي

"دبي تحب عودتك"... حمدان بن راشد يودع رونالدو... صورة

14:45 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliحمدان آل مكتوم ولي عهد دبي
حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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ودع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انقضاء زيارة قضاها وعائلته في الإمارة الخليجية.
ونشر ولي عهد دبي على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة تجمعه بالنجم العالمي مع تعليق "دبي تحب عودتك".
ومساء أمس الجمعة، غادر رونالدو دبي عائدا إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في تدريبات فريقه مانشستر يونايتد.
والأحد الماضي، وصل رونالدو إلى دبي برفقة أسرته لقضاء إجازة، وشارك خلال الزيارة في معرض "إكسبو 2020"، ضمن فعاليات أسبوع "الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي عملا لا يصدق.
ونشر رونالدو على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة له وهو يحي آلاف الجماهير التي حضرت في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في المعرض، معلقا بالقول: "شكرا على كل شيء دبي"، وأرفقها بهاشتاغ "دائما معا".
وكان النجم البرتغالي قد أبدى خلال الجلسة الحوارية إعجابه الشديد بدبي قائلا: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".
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