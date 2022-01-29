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https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-تعزل-نفسها-بعد-مخالطة-مصاب-بـكوفيد-19-1057422753.html
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كوفيد-19"
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كوفيد-19"
أعلنت الحكومة النيوزيلندية أن رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قررت أن تعزل نفسها حتى الثلاثاء المقبل بعد مخالطتها لمصاب بـ"كوفيد-19". 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:06+0000
2022-01-29T12:06+0000
العالم
نيوزيلندا
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وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت، إن رئيسة الوزراء خالطت المصاب يوم 22 يناير/ كانون الثاني خلال رحلة طيران إلى أوكلاند من بلدة كريكري، ومن المتوقع معرفة نتائج الفحوص الأحد، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشارت الحكومة إلى أن الفحوص ستكشف أيضاً إذا ما كان هناك إصابة بمتحور أوميكرون. وأشار البيان إلى أن أرديرن لا تعاني من أي أعراض وأنها في حالة جيدة وسيجري فحصها غدا الأحد وتخضع للعزل بموجب تعليمات وزارة الصحة.
https://arabic.sputniknews.com/20210618/رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-تحصل-على-لقاح-كورونا-خالي-من-الألم-فيديو-1049291166.html
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العالم, نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كوفيد-19"

12:06 GMT 29.01.2022
© REUTERS / POOL Newرئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن
رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / POOL New
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أعلنت الحكومة النيوزيلندية أن رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قررت أن تعزل نفسها حتى الثلاثاء المقبل بعد مخالطتها لمصاب بـ"كوفيد-19".
وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت، إن رئيسة الوزراء خالطت المصاب يوم 22 يناير/ كانون الثاني خلال رحلة طيران إلى أوكلاند من بلدة كريكري، ومن المتوقع معرفة نتائج الفحوص الأحد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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وأشارت الحكومة إلى أن الفحوص ستكشف أيضاً إذا ما كان هناك إصابة بمتحور أوميكرون.
وأشار البيان إلى أن أرديرن لا تعاني من أي أعراض وأنها في حالة جيدة وسيجري فحصها غدا الأحد وتخضع للعزل بموجب تعليمات وزارة الصحة.
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