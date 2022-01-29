رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كوفيد-19"

وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت، إن رئيسة الوزراء خالطت المصاب يوم 22 يناير/ كانون الثاني خلال رحلة طيران إلى أوكلاند من بلدة كريكري، ومن المتوقع معرفة نتائج الفحوص الأحد، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشارت الحكومة إلى أن الفحوص ستكشف أيضاً إذا ما كان هناك إصابة بمتحور أوميكرون. وأشار البيان إلى أن أرديرن لا تعاني من أي أعراض وأنها في حالة جيدة وسيجري فحصها غدا الأحد وتخضع للعزل بموجب تعليمات وزارة الصحة.
أعلنت الحكومة النيوزيلندية أن رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قررت أن تعزل نفسها حتى الثلاثاء المقبل بعد مخالطتها لمصاب بـ"كوفيد-19".
وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت، إن رئيسة الوزراء خالطت المصاب يوم 22 يناير/ كانون الثاني خلال رحلة طيران إلى أوكلاند من بلدة كريكري، ومن المتوقع معرفة نتائج الفحوص الأحد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".