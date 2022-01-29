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https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيسي-لماكرون-أثبتنا-جديتنا-في-مفاوضات-فيينا-1057442786.html
رئيسي لماكرون: أثبتنا جديتنا في مفاوضات فيينا
رئيسي لماكرون: أثبتنا جديتنا في مفاوضات فيينا
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن بلاده أثبتت جديتها في التوصل لاتفاق عبر مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T20:26+0000
2022-01-29T20:26+0000
2022-01-29T20:26+0000
البرنامج النووي الإيراني
إيران
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طهران - سبوتنيك. جاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسبما ذكر بيان للرئاسة الإيرانية.وطالب رئيسي "الطرف الآخر أن يعمل على رفع العقوبات وضمان تحققنا منها وأن يقدم ضمانات موثوقة".وذكر بيان الرئاسة الإيرانية، أن الزعيمين ناقشا أحدث التطورات المتعلقة بمفاوضات فيينا بالإضافة إلى عدد من القضايا الثنائية والإقليمية وبينها الملف اللبناني.وقالت الرئاسة الإيرانية إن ماكرون أبلغ رئيسي بأنه من حق إيران ألا تثق بالولايات المتحدة لأن واشنطن هي التي تسببت في الأزمة الحالية.أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، تعليق مفاوضات فيينا، لعدة أيام، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الوفود تقر بأن المفاوضات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/إيران-تؤكد-قدرتها-على-صنع-أي-قمر-اصطناعي-1057417937.html
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البرنامج النووي الإيراني, إيران
رئيسي لماكرون: أثبتنا جديتنا في مفاوضات فيينا
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن بلاده أثبتت جديتها في التوصل لاتفاق عبر مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
طهران - سبوتنيك. جاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال محادثة هاتفية مع
نظيره الفرنسي
، إيمانويل ماكرون، حسبما ذكر بيان للرئاسة الإيرانية.
وطالب رئيسي "الطرف الآخر أن يعمل على رفع العقوبات وضمان تحققنا منها وأن يقدم ضمانات موثوقة".
وذكر بيان الرئاسة الإيرانية، أن الزعيمين ناقشا أحدث التطورات المتعلقة
بمفاوضات فيينا
بالإضافة إلى عدد من القضايا الثنائية والإقليمية وبينها الملف اللبناني.
وقالت الرئاسة الإيرانية إن ماكرون أبلغ رئيسي بأنه من حق إيران ألا تثق بالولايات المتحدة لأن واشنطن هي التي تسببت في الأزمة الحالية.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، تعليق مفاوضات فيينا، لعدة أيام، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الوفود تقر بأن المفاوضات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.
واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.