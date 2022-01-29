https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيس-وزراء-إيطاليا-يشيد-بإعادة-انتخاب-ماتاريلا-رئيسا-للبلاد-1057444777.html

رئيس وزراء إيطاليا يشيد بإعادة انتخاب ماتاريلا رئيسا للبلاد

رئيس وزراء إيطاليا يشيد بإعادة انتخاب ماتاريلا رئيسا للبلاد

قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، اليوم السبت، إن إعادة انتخاب الرئيس سيرجيو ماتاريلا "خبر رائع للإيطاليين". 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T21:33+0000

2022-01-29T21:33+0000

2022-01-29T21:33+0000

رئيس وزراء إيطاليا

إيطاليا

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جاء ذلك بعد قليل من تصويت البرلمان بالموافقة على منح ماتاريلا فترة رئاسية ثانية.وقال دراجي في بيان، "أنا ممتن للرئيس على قراره بمواكبة الرغبة القوية للغاية للبرلمان لإعادة انتخابه لولاية ثانية".وأعيد انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية اليوم السبت، بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له.وفي الجولة الثامنة من الاقتراع بين أكثر من ألف من النواب وممثلي الأقاليم في مجلس النواب، ضجت قاعة البرلمان بتصفيق حاد عندما تجاوز ماتاريلا عدد الأصوات اللازمة لانتخابه والتي تبلغ 505.وكان ماتاريلا (80 عاما) قد استبعد البقاء في منصبه، ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر غير رأيه استجابة لنداءات زعماء الكتل البرلمانية، الذين التقوا معه في قصره في وقت سابق من اليوم.وعلى النقيض من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا حيث يجري انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي، يأتي انتخاب الرئيس في إيطاليا باقتراع سري يشارك فيه 1009 من نواب البرلمان وممثلي المناطق ويشهد أحيانا صراعا بين زعماء الأحزاب للهيمنة.وهدد مشرعون بتجاهل زعماء أحزابهم وفرض رأيهم الشخصي، وفقا لرويترز.وحصل ماتاريلا في التصويت الثاني أمس الجمعة على 336 صوتا ارتفاعا من 160 صوتا يوم الخميس و125 صوتا يوم الأربعاء. وكتبت صحيفة لا ريبوبليكا اليومية في عنوان بصفحتها الأولى "البرلمان يريد ماتاريلا".

https://arabic.sputniknews.com/20220129/الرئيس-الإيطالي-ماتاريلا--يوافق-على-تمديد-ولايته-لفترة-ثانية-1057435770.html

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رئيس وزراء إيطاليا, إيطاليا