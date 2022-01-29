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https://arabic.sputniknews.com/20220129/رجل-يربي-صيصانا-داخل-سترتهفيديو-1057416728.html
رجل يربي صيصانا داخل سترته...فيديو
رجل يربي صيصانا داخل سترته...فيديو
قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:20+0000
2022-01-29T09:20+0000
2022-01-29T09:23+0000
نادي فيديو
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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي فيديو
رجل يربي صيصانا داخل سترته...فيديو
09:20 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 29.01.2022)
قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.