تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رجل-يربي-صيصانا-داخل-سترتهفيديو-1057416728.html
رجل يربي صيصانا داخل سترته...فيديو
رجل يربي صيصانا داخل سترته...فيديو
قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:20+0000
2022-01-29T09:23+0000
نادي فيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057416682_13:0:1112:618_1920x0_80_0_0_e257126d051a5589f2a3edbe28e6729f.png
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057416682_150:0:974:618_1920x0_80_0_0_35b4c31746ca1723c8da8a336425335f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي فيديو

رجل يربي صيصانا داخل سترته...فيديو

09:20 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 29.01.2022)
رجل يربي صيصان داخل سترته
رجل يربي صيصان داخل سترته - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
تابعنا عبر
قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية