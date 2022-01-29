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https://arabic.sputniknews.com/20220129/رد-فعل-إعلامية-مصرية-عند-رؤيتها-لجون-ترافولتا-يعرضها-لموجة-سخرية-على-مواقع-التواصل-فيديو-1057404462.html
رد فعل إعلامية مصرية عند رؤيتها لجون ترافولتا يعرضها لموجة سخرية على مواقع التواصل... فيديو
رد فعل إعلامية مصرية عند رؤيتها لجون ترافولتا يعرضها لموجة سخرية على مواقع التواصل... فيديو
تعرضت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، لانتقادات لاذعة وسخرية على مواقع التواصل في مصر، بعدما نشرت فيديو بث مباشر لها، ظهر فيه النجم العالمي جون ترافولتا، ورد... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T06:49+0000
2022-01-29T06:49+0000
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وكان ذلك خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".في بداية الفيديو، ذهبت بوسي شلبي لتلقي التحية على ترافولتا وتطالبه بزيارة مصر.ثم تحدثت بوسي باللغة الإنجليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا I love you.. شفتوا ترافولتا شفتوا القمر.. أصل أنا من جيل ترافولتا".ثم طالبت نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت: "إعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك كبير من الحاضرين.ولم تكتفِ بذلك، بل توجهت بالكلام إلى الفنانة إيمي سمير غانم، التي كانت تجلس في الصف خلف ترافولتا، وقالت: "شوفتي يا إيمي قعدتك جت مع مين؟".. وبعدها توجهت للإعلامي المصري عمرو أديب وسألته: "يا عمرو امتى ترافولتا حيطلع معاك؟".وبدت شلبي وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي جون ترافولتا، ما عرضها لانتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل في مصر.يذكر أن كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم قد شاركوا في الحفل في نسخته الثانية هذا العام.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر, مصر

رد فعل إعلامية مصرية عند رؤيتها لجون ترافولتا يعرضها لموجة سخرية على مواقع التواصل... فيديو

06:49 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Jordan Straussالممثل الأمريكي جون ترافولتا
الممثل الأمريكي جون ترافولتا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Jordan Strauss
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تعرضت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، لانتقادات لاذعة وسخرية على مواقع التواصل في مصر، بعدما نشرت فيديو بث مباشر لها، ظهر فيه النجم العالمي جون ترافولتا، ورد فعلها الذي بدت فيه وكأنها لا تصدق ذلك.
وكان ذلك خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".
في بداية الفيديو، ذهبت بوسي شلبي لتلقي التحية على ترافولتا وتطالبه بزيارة مصر.
ثم تحدثت بوسي باللغة الإنجليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا I love you.. شفتوا ترافولتا شفتوا القمر.. أصل أنا من جيل ترافولتا".
ثم طالبت نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت: "إعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك كبير من الحاضرين.
ولم تكتفِ بذلك، بل توجهت بالكلام إلى الفنانة إيمي سمير غانم، التي كانت تجلس في الصف خلف ترافولتا، وقالت: "شوفتي يا إيمي قعدتك جت مع مين؟".. وبعدها توجهت للإعلامي المصري عمرو أديب وسألته: "يا عمرو امتى ترافولتا حيطلع معاك؟".
وبدت شلبي وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي جون ترافولتا، ما عرضها لانتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل في مصر.
يذكر أن كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم قد شاركوا في الحفل في نسخته الثانية هذا العام.
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