رد فعل إعلامية مصرية عند رؤيتها لجون ترافولتا يعرضها لموجة سخرية على مواقع التواصل... فيديو
© AP Photo / Jordan Straussالممثل الأمريكي جون ترافولتا
© AP Photo / Jordan Strauss
تعرضت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، لانتقادات لاذعة وسخرية على مواقع التواصل في مصر، بعدما نشرت فيديو بث مباشر لها، ظهر فيه النجم العالمي جون ترافولتا، ورد فعلها الذي بدت فيه وكأنها لا تصدق ذلك.
وكان ذلك خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".
في بداية الفيديو، ذهبت بوسي شلبي لتلقي التحية على ترافولتا وتطالبه بزيارة مصر.
ثم تحدثت بوسي باللغة الإنجليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا I love you.. شفتوا ترافولتا شفتوا القمر.. أصل أنا من جيل ترافولتا".
بوسي شلبي : ترافولتا حبيب قلبي انا من جيل ترافولتا انت لازم تيجى كايرو بقى هعملك شوية كشرى ومحشى كرنب وورق عنب وممبار ومخاصي وعكاوي من ايدي يستاهلوا بوقك قوله يا اشرف يجى كايرو بليز ايه دة مين اللى قاعد جمبك دة سلمان خان لا مش فاكرك ياض pic.twitter.com/JOcmKNk39u— Amr Mohamed (@amromohamed83) January 28, 2022
ثم طالبت نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت: "إعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك كبير من الحاضرين.
ولم تكتفِ بذلك، بل توجهت بالكلام إلى الفنانة إيمي سمير غانم، التي كانت تجلس في الصف خلف ترافولتا، وقالت: "شوفتي يا إيمي قعدتك جت مع مين؟".. وبعدها توجهت للإعلامي المصري عمرو أديب وسألته: "يا عمرو امتى ترافولتا حيطلع معاك؟".
- ازيك يا ترافولتا— Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) January 28, 2022
- مين..!!
- انا بوسي شلبي يا جون
- شيلبي ... مين معلش؟
- بوسي يا باشا.. اللي لسه قايلاك ازيك ..!!
لا معطيه سلمان خان وضعية السايق😂 ريآكشن المصريين قتلني 🤣🤣رد فعل عمرو يوسف يمثلني 🤣🤣🥲🤦 pic.twitter.com/Og0lam8lzI
وبدت شلبي وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي جون ترافولتا، ما عرضها لانتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل في مصر.
يذكر أن كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوين في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم قد شاركوا في الحفل في نسخته الثانية هذا العام.