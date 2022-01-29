رد مفاجئ من العراق على تعليق الكويت رحلاتها إلى بغداد عقب الهجوم الصاروخي على المطار

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع، إن "رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي وبواقع رحلة أو رحلتين أسبوعياً"، مؤكدا أنه "لا توجد لديها رحلات لباقي مطارات العراق ومنها مطار بغداد الدولي".ونفى"وصول أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق"، لافتاً إلى أن "أي قرار بإيقاف الرحلات وتحت أي ظرف من حق شركات الطيران".وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في وقت سابق اليوم، إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني. وقالت الشركة: "إن التعليق جاء بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".هذا وأقدمت العصابات الإرهابية على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم السبت، بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد ، سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.
كشفت هيئة الطيران المدني في العراق، اليوم السبت، حقيقة وصول إشعار من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.
وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع، إن "رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي وبواقع رحلة أو رحلتين أسبوعياً"، مؤكدا أنه "لا توجد لديها رحلات لباقي مطارات العراق ومنها مطار بغداد الدولي".
ونفى"وصول أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق"، لافتاً إلى أن "أي قرار بإيقاف الرحلات وتحت أي ظرف من حق شركات الطيران".
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في وقت سابق اليوم، إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني. وقالت الشركة: "إن التعليق جاء بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".
هذا وأقدمت العصابات الإرهابية على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم السبت، بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد ، سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.