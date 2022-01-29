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https://arabic.sputniknews.com/20220129/رغد-صدام-حسين-تخرج-عن-صمتها-بعد-صورتها-مع-مقتدى-الصدر-1057417204.html
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بعد صورتها مع مقتدى الصدر
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بعد صورتها مع مقتدى الصدر
كشفت رغد صدام حسين، حقيقة المنشور الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم تداوله على أنه يعود لها. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:34+0000
2022-01-29T09:34+0000
2022-01-29T09:34+0000
أخبار العراق اليوم
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ونفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة هذا المنشور، مؤكدة أنه لا توجد لها صفحة في "فيسبوك".ونشرت رغد صدام حسين، صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، قائلة: "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".وجاء في المنشور التي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في "فيسبوك"، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بعد صورتها مع مقتدى الصدر
كشفت رغد صدام حسين، حقيقة المنشور الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم تداوله على أنه يعود لها.
ونفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة هذا المنشور، مؤكدة أنه لا توجد لها صفحة في "فيسبوك".
ونشرت رغد صدام حسين، صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، قائلة: "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".
وجاء في المنشور التي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في "فيسبوك"، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".