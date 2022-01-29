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روسيا ترسل إلى بيلاروسيا 12 نظاما صاروخيًا من طراز "بانتسير-أس"
روسيا ترسل إلى بيلاروسيا 12 نظاما صاروخيًا من طراز "بانتسير-أس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إرسال 12 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" إلى بيلاروسيا. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T03:09+0000
2022-01-29T03:09+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية، "إن وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا.... تم نقل نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ".وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التفريغ ، سيتم نقل الأنظمة إلى المناطق المحدد ، حيث سيتم تجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي، كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.كما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق ، أن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير القادم.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/روسيا-تنشر-أحدث-مقاتلات-سو-35-في-بيلاروسيا-فيديو-1057170514.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا ترسل إلى بيلاروسيا 12 نظاما صاروخيًا من طراز "بانتسير-أس"

03:09 GMT 29.01.2022
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مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مدرعة بي تي ار-82أ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إرسال 12 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" إلى بيلاروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية، "إن وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا.... تم نقل نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد التفريغ ، سيتم نقل الأنظمة إلى المناطق المحدد ، حيث سيتم تجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي، كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.
مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.
كما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق ، أن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير القادم.
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