روسيا تنقل صواريخ "بانتسير-إس" إلى بيلاروسيا... فيديو

وقالت الوزارة، إنه "تم تسليم مجموعة "بانتسير-إس" للصواريخ المضادة للطائرات والمدفعية بالمنطقة العسكرية الشرقية إلى بيلاروسيا".ونشرت وزارة الدفاع قطع فيديو يوضح الشحنة العسكرية المنقولة إلى بيلاروسيا، وتضم الشحنة 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخًا مضادًا للطائرات.بعد تفريغ الشحنة، سيسير الجنود الروس إلى منطقة التدريب، لتجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.سيتم اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط نقل وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهامها.وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "عزيمة الحلفاء 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، ولا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تواصل نشر وحدات عسكرية في بيلاروسيا لاختبار قوات الرد التابعة لدولة الاتحاد.
وقالت الوزارة، إنه "تم تسليم مجموعة "بانتسير-إس" للصواريخ المضادة للطائرات والمدفعية بالمنطقة العسكرية الشرقية إلى بيلاروسيا".
ونشرت وزارة الدفاع قطع فيديو يوضح الشحنة العسكرية المنقولة إلى بيلاروسيا، وتضم الشحنة 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخًا مضادًا للطائرات.
بعد تفريغ الشحنة، سيسير الجنود الروس إلى منطقة التدريب، لتجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.
سيتم اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط نقل وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهامها.
وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "عزيمة الحلفاء 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، ولا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.