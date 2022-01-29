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روسيا تنقل مناورات بحرية مقررة بالمحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية لأيرلندا
روسيا تنقل مناورات بحرية مقررة بالمحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية لأيرلندا
أعلن السفير الروسي لدى أيرلندا، يوري فيلاتوف، اليوم السبت، أن روسيا قررت نقل منطقة المناورات البحرية المقررة في المحيط الأطلسي الشهر المقبل، إلى خارج المنطقة... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T19:58+0000
2022-01-29T19:58+0000
روسيا
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وقال فيلاتوف في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "استجابة لطلب الحكومة الأيرلندية ولمناشدات رابطة منتجي الأسماك الجنوبيين والغربيين بأيرلندا، قرر وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، نقل منطقة المناورات البحرية المقررة من 3 إلى 8 فبراير/شباط إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لأيرلندا بهدف عدم إعاقة عمل الصيادين الأيرلنديين في مناطق الصيد التقليدية".وجدد السفير الروسي تأكيده على أن المناورات البحرية تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي ولا تشكل تهديدا بأي شكل لأيرلندا.
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روسيا تنقل مناورات بحرية مقررة بالمحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية لأيرلندا

19:58 GMT 29.01.2022
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عيد البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول البحري، 25 روسيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أعلن السفير الروسي لدى أيرلندا، يوري فيلاتوف، اليوم السبت، أن روسيا قررت نقل منطقة المناورات البحرية المقررة في المحيط الأطلسي الشهر المقبل، إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لأيرلندا لعدم إعاقة عمل الصيادين الأيرلنديين.
وقال فيلاتوف في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "استجابة لطلب الحكومة الأيرلندية ولمناشدات رابطة منتجي الأسماك الجنوبيين والغربيين بأيرلندا، قرر وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، نقل منطقة المناورات البحرية المقررة من 3 إلى 8 فبراير/شباط إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لأيرلندا بهدف عدم إعاقة عمل الصيادين الأيرلنديين في مناطق الصيد التقليدية".
وجدد السفير الروسي تأكيده على أن المناورات البحرية تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي ولا تشكل تهديدا بأي شكل لأيرلندا.
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