https://arabic.sputniknews.com/20220129/رونالدو-بالعربية-شكرا-دبي-على-الأوقات-الجميلة-صورة-1057435557.html

رونالدو بالعربية: شكرا دبي على الأوقات الجميلة... صورة

رونالدو بالعربية: شكرا دبي على الأوقات الجميلة... صورة

أعرب نجم كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شكره لإمارة دبي الإماراتية، معتبرا أنها بيته الثاني، وذلك بعد قضائه إجازة عائلية هناك. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T16:26+0000

2022-01-29T16:26+0000

2022-01-29T16:26+0000

رونالدو

دبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104271/41/1042714174_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3ca1adc201caf050f5c2aeef2cee22da.jpg

وقال رونالدو في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، باللغة العربية: "شكراً دبي على الأوقات الجميلة .. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة .. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية".وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن دبي هي بيته الثاني، معربا عن امتنان أسرته لحسن الاستقبال وكرم أخلاق الشعب الإماراتي "الجميل".وأرفق رونالدو منشوره بصورة على أحد شواطئ دبي تجمعه بأسرته وهم يستمتعون بالشمس المشرقة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، ودع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انقضاء زيارة قضاها وعائلته في الإمارة الخليجية.ونشر ولي عهد دبي على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة تجمعه بالنجم العالمي مع تعليق "دبي تحب عودتك".وغادر رونالدو دبي عائدا إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في تدريبات فريقه.والأحد الماضي، وصل رونالدو إلى دبي برفقة أسرته لقضاء إجازة، وشارك خلال الزيارة في معرض "إكسبو 2020"، ضمن فعاليات أسبوع "الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي عملا لا يصدق.ونشر رونالدو على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة له وهو يحي آلاف الجماهير التي حضرت في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في المعرض، معلقا بالقول: "شكرا على كل شيء دبي"، وأرفقها بهاشتاغ "دائما معا".وكان النجم البرتغالي قد أبدى خلال الجلسة الحوارية إعجابه الشديد بدبي قائلا: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رونالدو, دبي