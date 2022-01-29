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سجن ضابط في الجيش الإسرائيلي بعد إدانته بتصوير مجندات سرا في أوضاع خاصة
سجن ضابط في الجيش الإسرائيلي بعد إدانته بتصوير مجندات سرا في أوضاع خاصة
عاقبت محكمة عسكرية إسرائيلية ضابطا في الجيش بالسجن لمدة عام ونصف، وذلك بعد إدانته بتصوير عشرات المجندات سرا خلال لحظات خاصة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:49+0000
2022-01-29T11:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اعترف الملازم روم أبيرغيل، الخميس الماضي خلال محاكمته، بذنبه في 45 تهمة تتعلق بأفعال غير لائقة ومحاولات للتحرش الجنسي.وكان المدعوون قد طالبوا بسجنه لمدة 3 سنوات، إلا أن القاضي الكولونيل شاحر غرينبيرغ حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى خفض رتبته إلى رتبة "خاص".وبعد إصدار الحكم، اعتذر أبيرغيل لضحاياه، قائلا إنه "لم يخطط لنشر أي من الصور ومقاطع الفيديو التي تم العثور عليها على أجهزته أثناء التحقيق والتي بلغ عددها ألفا".وأشار الموقع أنه خلال التحقيقات تم التعرف على ما لا يقل عن 30 ضحية، حيث قام الضابط بالتقاط مقاطع فيديو وصور سرا، ثم حفظها في ملفات منظمة.كما لفت الموقع إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تحدث في صفوف الجيش الإسرائيلي والمتعلقة بجرائم جنسية ضد مجندات.
https://arabic.sputniknews.com/20170928/المجندات-أكثر-أسلحة-الجيش-الإسرائيلي-إثارة-1026444856.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

سجن ضابط في الجيش الإسرائيلي بعد إدانته بتصوير مجندات سرا في أوضاع خاصة

11:49 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Kevin Frayerمجندات إسرائيليات
مجندات إسرائيليات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Kevin Frayer
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عاقبت محكمة عسكرية إسرائيلية ضابطا في الجيش بالسجن لمدة عام ونصف، وذلك بعد إدانته بتصوير عشرات المجندات سرا خلال لحظات خاصة.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اعترف الملازم روم أبيرغيل، الخميس الماضي خلال محاكمته، بذنبه في 45 تهمة تتعلق بأفعال غير لائقة ومحاولات للتحرش الجنسي.
وكان المدعوون قد طالبوا بسجنه لمدة 3 سنوات، إلا أن القاضي الكولونيل شاحر غرينبيرغ حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى خفض رتبته إلى رتبة "خاص".
وأوضح غرينبيرغ إن "أبيرغيل اتهم بالتخطيط الدقيق للتصوير السري للجنديات عندما كن عاريات ومرتديات ملابس جزئية فقط باستخدام تطبيق يسمح بالتقاط الصور على الهاتف بينما يبدو أنه مغلق".
وبعد إصدار الحكم، اعتذر أبيرغيل لضحاياه، قائلا إنه "لم يخطط لنشر أي من الصور ومقاطع الفيديو التي تم العثور عليها على أجهزته أثناء التحقيق والتي بلغ عددها ألفا".
مجندة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2017
المجندات...أكثر أسلحة الجيش الإسرائيلي إثارة (صور)
28 سبتمبر 2017, 16:33 GMT
وأشار الموقع أنه خلال التحقيقات تم التعرف على ما لا يقل عن 30 ضحية، حيث قام الضابط بالتقاط مقاطع فيديو وصور سرا، ثم حفظها في ملفات منظمة.
كما لفت الموقع إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تحدث في صفوف الجيش الإسرائيلي والمتعلقة بجرائم جنسية ضد مجندات.
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