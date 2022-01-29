https://arabic.sputniknews.com/20220129/سفير-صنعاء-في-إيران-يهدد-باستمرار-استهداف-الإمارات-والسعودية-ردنا-هو-من-سيصنع-التحول-الحقيقي-1057435418.html

سفير صنعاء في إيران يهدد باستمرار استهداف الإمارات والسعودية: ردنا هو من سيصنع التحول الحقيقي

سفير صنعاء في إيران يهدد باستمرار استهداف الإمارات والسعودية: ردنا هو من سيصنع التحول الحقيقي

وصف سفير حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" لدى طهران، إبراهيم الدیلمي، استهداف الإمارات بـ"القرار الجريئ والشجاع"، مؤكدا أن "الإمارات لا تستطيع الاستمرار... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T16:25+0000

2022-01-29T16:25+0000

2022-01-29T16:25+0000

أنصار الله

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقال الديلمي، في مداخلة على قناة المسيرة، إن "الإمارات تلجأ اليوم للمخادعة وإعلان انسحابات وإعلان تموضع في شبوة"، مشيرا إلى أن "قوى العدوان أرادت البحث عن إنجاز عسكري على الأرض ولهذا دفعت الإمارات مرتزقتها من الساحل الغربي إلى شبوة".ولفت إلى أن "مفاعيل الضربات على الإمارات واضحة المعالم، لكن الإمارات ومن خلفها الأمريكي لا زالوا يلجأوون للخداع عبر إعادة التموضع"، مؤكدا أن جماعة أنصار الله حاضرة للاستمرار في استهداف كل دول العدوان بما فيها الإمارات.وأوضح أن "الرد اليمني هو من صنع وسيصنع التحول الحقيقي في الموقف"، مؤكدا أن "الإماراتي وجد نفسه في موقع مهين ومذل بعد الضربات التي تلقاها في الفترة الأخيرة وهذا من شأنه قلب المعادلات".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم