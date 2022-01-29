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https://arabic.sputniknews.com/20220129/سفير-صنعاء-في-إيران-يهدد-باستمرار-استهداف-الإمارات-والسعودية-ردنا-هو-من-سيصنع-التحول-الحقيقي-1057435418.html
سفير صنعاء في إيران يهدد باستمرار استهداف الإمارات والسعودية: ردنا هو من سيصنع التحول الحقيقي
سفير صنعاء في إيران يهدد باستمرار استهداف الإمارات والسعودية: ردنا هو من سيصنع التحول الحقيقي
وصف سفير حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" لدى طهران، إبراهيم الدیلمي، استهداف الإمارات بـ"القرار الجريئ والشجاع"، مؤكدا أن "الإمارات لا تستطيع الاستمرار... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T16:25+0000
2022-01-29T16:25+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال الديلمي، في مداخلة على قناة المسيرة، إن "الإمارات تلجأ اليوم للمخادعة وإعلان انسحابات وإعلان تموضع في شبوة"، مشيرا إلى أن "قوى العدوان أرادت البحث عن إنجاز عسكري على الأرض ولهذا دفعت الإمارات مرتزقتها من الساحل الغربي إلى شبوة".ولفت إلى أن "مفاعيل الضربات على الإمارات واضحة المعالم، لكن الإمارات ومن خلفها الأمريكي لا زالوا يلجأوون للخداع عبر إعادة التموضع"، مؤكدا أن جماعة أنصار الله حاضرة للاستمرار في استهداف كل دول العدوان بما فيها الإمارات.وأوضح أن "الرد اليمني هو من صنع وسيصنع التحول الحقيقي في الموقف"، مؤكدا أن "الإماراتي وجد نفسه في موقع مهين ومذل بعد الضربات التي تلقاها في الفترة الأخيرة وهذا من شأنه قلب المعادلات".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الإمارات-تكشف-موقفها-من-استمرار-خفض-التصعيد-مع-إيران-وتتحدث-عن--إنهاء-حرب-اليمن-1057171402.html
https://arabic.sputniknews.com/20220125/العين-بالعين-والسن-بالسن-أنصار-الله-تهدد-الإمارات-بضربات-أكبر-1057052168.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

سفير صنعاء في إيران يهدد باستمرار استهداف الإمارات والسعودية: ردنا هو من سيصنع التحول الحقيقي

16:25 GMT 29.01.2022
© REUTERS / ALI OWIDHAقوات جماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021
قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / ALI OWIDHA
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وصف سفير حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" لدى طهران، إبراهيم الدیلمي، استهداف الإمارات بـ"القرار الجريئ والشجاع"، مؤكدا أن "الإمارات لا تستطيع الاستمرار في أي مواجهة".
وقال الديلمي، في مداخلة على قناة المسيرة، إن "الإمارات تلجأ اليوم للمخادعة وإعلان انسحابات وإعلان تموضع في شبوة"، مشيرا إلى أن "قوى العدوان أرادت البحث عن إنجاز عسكري على الأرض ولهذا دفعت الإمارات مرتزقتها من الساحل الغربي إلى شبوة".
محمد بن راشد آل مكتوم مع محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الإمارات تكشف موقفها من استمرار خفض التصعيد مع إيران وتتحدث عن إنهاء حرب اليمن
26 يناير, 06:23 GMT
ولفت إلى أن "مفاعيل الضربات على الإمارات واضحة المعالم، لكن الإمارات ومن خلفها الأمريكي لا زالوا يلجأوون للخداع عبر إعادة التموضع"، مؤكدا أن جماعة أنصار الله حاضرة للاستمرار في استهداف كل دول العدوان بما فيها الإمارات.
وأوضح أن "الرد اليمني هو من صنع وسيصنع التحول الحقيقي في الموقف"، مؤكدا أن "الإماراتي وجد نفسه في موقع مهين ومذل بعد الضربات التي تلقاها في الفترة الأخيرة وهذا من شأنه قلب المعادلات".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.
كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي.
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
"العين بالعين والسن بالسن"... "أنصار الله" تهدد الإمارات بضربات أكبر
25 يناير, 08:38 GMT
من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون (2) وغامبيا (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الثاني)15:47 GMT
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