سلوك قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يعاني الآلاف من الناس من السكتات الدماغية، في بريطانيا على سبيل المثال يعاني شخص واحد من سكتة دماغية كل خمس دقائق.والسكتة الدماغية بحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، هي حالة خطيرة تهدد الحياة، تحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، بحسب موقع express.وفي المملكة المتحدة يعاني حوالي 100 ألف شخص سنويا من سكتة دماغية وفقا لجمعية السكتات الدماغية الخيرية.هناك عدد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، بعضها مُدرج في قائمة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC).ويمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة البدنية إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.تشمل الحالات التي يمكن أن تنتج عن عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كاف السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.نتيجة لذلك، تعد ممارسة الرياضة من أكثر الطرق فعالية لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتوصي "NHS" بما لا يقل عن 150 دقيقة، أو ساعتين ونصف، في الأسبوع، شريطة اتباع نظام غذائي صحي.تقول " CDC": "تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة ... والكوليسترول بالسكتة الدماغية والحالات ذات الصلة".بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تزيد من احتمالية حدوث السكتة الدماغية.