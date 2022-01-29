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شركة عراقية تحقق قفزة تاريخية في قطاع التكنولوجيا الناشئ
شركة عراقية تحقق قفزة تاريخية في قطاع التكنولوجيا الناشئ
حققت شركة عراقية ناشئة، عمرها ثلاثة أشهر فقط، أكبر جولة تمويل على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا الناشئ في العراق. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:11+0000
2022-01-29T12:11+0000
العالم العربي
العراق
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وتتميز شركة "بَلي"، والتي شارك في تأسيسها موظف سابق في شركة "ماكنزي أند كو" الأميركية للاستشارات، وتصف نفسها بأنها أول تطبيق فائق في العراق، بتقديم خدمة نقل الركاب في بغداد كما أنها تعمل على إضافة خدمات جديدة مثل توصيل الطعام والبقالة، بحسب موقع "بغداد اليوم".وقالت وكالة "بلومبرغ" إن الشركة حصلت على 10.5 مليون دولار من التمويل الأولي من مجموعة من المستثمرين الأوروبيين بقيادة "روكت إنترنت" الألمانية، مشيرة إلى أنه سيتم استثمار الأموال في توسيع خدمة التطبيق في جميع أنحاء البلاد، وتمويل خدمات أخرى بما في ذلك توصيل الطعام.وقال العضو المنتدب لشركة "بلي"، ماتيو مانتوفاني، إن "العراق مهيأ للتغييرات في المجال الرقمي، حيث يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليون شخص، ونسبة استخدام الهواتف الذكية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاما تصل لأكثر من 90 في المئة"، مضيفا: "مع وجود نسبة كبيرة من الشباب، فإن العراق يعد المكان المثالي لإحداث ثورة في الاقتصاد من خلال الخدمات الرقمية".ووفقا للموقع، فإن الجزء الأكبر من نشاط الشركات الناشئة في الشرق الأوسط يتركز في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.
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العالم العربي, العراق

شركة عراقية تحقق قفزة تاريخية في قطاع التكنولوجيا الناشئ

12:11 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Павел Давыдов / الذهاب إلى بنك الصوربغداد
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Павел Давыдов
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حققت شركة عراقية ناشئة، عمرها ثلاثة أشهر فقط، أكبر جولة تمويل على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا الناشئ في العراق.
وتتميز شركة "بَلي"، والتي شارك في تأسيسها موظف سابق في شركة "ماكنزي أند كو" الأميركية للاستشارات، وتصف نفسها بأنها أول تطبيق فائق في العراق، بتقديم خدمة نقل الركاب في بغداد كما أنها تعمل على إضافة خدمات جديدة مثل توصيل الطعام والبقالة، بحسب موقع "بغداد اليوم".
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن الشركة حصلت على 10.5 مليون دولار من التمويل الأولي من مجموعة من المستثمرين الأوروبيين بقيادة "روكت إنترنت" الألمانية، مشيرة إلى أنه سيتم استثمار الأموال في توسيع خدمة التطبيق في جميع أنحاء البلاد، وتمويل خدمات أخرى بما في ذلك توصيل الطعام.
وقال العضو المنتدب لشركة "بلي"، ماتيو مانتوفاني، إن "العراق مهيأ للتغييرات في المجال الرقمي، حيث يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليون شخص، ونسبة استخدام الهواتف الذكية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاما تصل لأكثر من 90 في المئة"، مضيفا: "مع وجود نسبة كبيرة من الشباب، فإن العراق يعد المكان المثالي لإحداث ثورة في الاقتصاد من خلال الخدمات الرقمية".
ووفقا للموقع، فإن الجزء الأكبر من نشاط الشركات الناشئة في الشرق الأوسط يتركز في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.
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