شكري يؤكد لوزير خارجية الكويت مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والتي استهلها بلقاء أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت.وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المشتركة لوزراء الخارجية العرب، خلال العام الجاري برئاسة وزيري الخارجية، باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين البلدين.وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري تطرق إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة، وأهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية.كما ثمن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر.وأشار حافظ إلى أن اللقاء تناول كذلك مواقف البلديّن إزاء التحديات الراهنة، وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبين، بما في ذلك الوضع في لبنان. مؤكدا على موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري.بدوره أكد وزير خارجية الكويت على تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة. معربا عن مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلديّن وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية.
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والكويت وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتي البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والتي استهلها بلقاء أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري تطرق إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة، وأهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية.
كما ثمن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر.
وأشار حافظ إلى أن اللقاء تناول كذلك مواقف البلديّن إزاء التحديات الراهنة، وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبين، بما في ذلك الوضع في لبنان. مؤكدا على موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري.
بدوره أكد وزير خارجية الكويت على تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة. معربا عن مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلديّن وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية.