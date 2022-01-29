تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/صحيفة-السعودية-تقول-لحلفائها-في-لبنان-إنسوا-الحريري-1057422437.html
صحيفة: السعودية تقول لحلفائها في لبنان "إنسوا الحريري"
صحيفة: السعودية تقول لحلفائها في لبنان "إنسوا الحريري"
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، أن السعودية وجهت رسالة إلى حلفائها في لبنان حثت فيها على أن يقوم هؤلاء بنسيان سعد الحريري والاستعداد للانتخابات البرلمانية... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:53+0000
2022-01-29T11:53+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049688749_0:119:2911:1756_1920x0_80_0_0_3450b5982d6c7cb7d0796ad18313720a.jpg
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أن "السعودية هذه المرة حسبتها جيداً، بإبلاغها كل من يعنيهم الأمر أنه ممنوع الاعتراض على قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أو التضامن معه، بالإضافة إلى منع مقاطعة الانتخابات لنزع أي ذريعة تؤدي للدعوة إلى إرجائها تحت عنوان فقدان الميثاقية".ورأت الصحيفة أن "الرياض تريد سريعا طي مرحلة الحريري وأن يطوي النسيان الرجل، وعلى الجميع التفرّغ للمرحلة المقبلة"، موضحة أن "الأمر السعودي حالياً هو إلى الانتخابات در مع درجة كبرى من التوتير تحت شعار "نزع سلاح حزب الله".واعتبرت الصحيفة أن "أمر التوتير يأتي بالتزامن مع مؤشرات من فيينا حول احتمالات كبيرة للتوصل إلى اتفاق أمريكي - إيراني في شباط المقبل، بعد مفاوضات نجحت طهران في إجبار واشنطن على أن تنحصر بالملف النووي فقط".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049688749_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_71cfc39e15264209e93134dcff4d7e3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

صحيفة: السعودية تقول لحلفائها في لبنان "إنسوا الحريري"

11:53 GMT 29.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، أن السعودية وجهت رسالة إلى حلفائها في لبنان حثت فيها على أن يقوم هؤلاء بنسيان سعد الحريري والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أن "السعودية هذه المرة حسبتها جيداً، بإبلاغها كل من يعنيهم الأمر أنه ممنوع الاعتراض على قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أو التضامن معه، بالإضافة إلى منع مقاطعة الانتخابات لنزع أي ذريعة تؤدي للدعوة إلى إرجائها تحت عنوان فقدان الميثاقية".
ورأت الصحيفة أن "الرياض تريد سريعا طي مرحلة الحريري وأن يطوي النسيان الرجل، وعلى الجميع التفرّغ للمرحلة المقبلة"، موضحة أن "الأمر السعودي حالياً هو إلى الانتخابات در مع درجة كبرى من التوتير تحت شعار "نزع سلاح حزب الله".
واعتبرت الصحيفة أن "أمر التوتير يأتي بالتزامن مع مؤشرات من فيينا حول احتمالات كبيرة للتوصل إلى اتفاق أمريكي - إيراني في شباط المقبل، بعد مفاوضات نجحت طهران في إجبار واشنطن على أن تنحصر بالملف النووي فقط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية