عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا وإعلان الطوارئ في عدد من الولايات.. صور وفيديو
© AP Photo / Seth Wenigعاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
© AP Photo / Seth Wenig
تتعرض عدد من الولايات الأمريكية، اليوم السبت، لعاصفة شتوية قوية مع رياح قوية وبرودة قارسة وثلوج يصل سمكها إلى 60 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أقسى العواصف في السنوات الأخيرة.
وحسب "رويترز"، أعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق اليوم السبت.
First “snow storm” of 2022 in NYC. pic.twitter.com/WgNZqvqWCW— Ricky Barksdale (@RickyBarksdale) January 29, 2022
وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أقوى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغدا قدر المستطاع".
Blizzard 2022 From Seaside Park, NJ— Storm Chaser Eli Roberts (@SCEliRoberts) January 29, 2022
Winds sustained over 20 mph next to the ocean along N. Ocean Ave. Heavy snow is falling and the winds continue blowing it around. Street signs are wobbling and power has flickered off once, so far!#blizzard2022 #njwx #noreaster #pawx pic.twitter.com/rUr5x3FkzA
بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية وألغت السكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.
وحذرت الأرصاد من أن ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة، ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة.
وحذرت الأرصاد من أن ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة، ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة.
Enjoying the snowstorm. pic.twitter.com/SEXUV8IPje— Benjamin White (@gntlmnking) January 29, 2022
كما ألغت شركات الطيران 5000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعلنت تأجيل أكثر من 8000 بسبب العاصفة.
وذكرت "رويترز"، أن الساعات القليلة الماضية شهدت تهافتا من المواطنين على شراء السلع الغذائية تحسبا لأي طارئ.