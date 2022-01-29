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https://arabic.sputniknews.com/20220129/عاصفة-ثلجية-قوية-تضرب-أمريكا-وإعلان-الطوارئ-في-عدد-من-الولايات-صور-وفيديو-1057405327.html
عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا وإعلان الطوارئ في عدد من الولايات.. صور وفيديو
عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا وإعلان الطوارئ في عدد من الولايات.. صور وفيديو
تتعرض عدد من الولايات الأمريكية، اليوم السبت، لعاصفة شتوية قوية مع رياح قوية وبرودة قارسة وثلوج يصل سمكها إلى 60 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أقسى... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T07:27+0000
2022-01-29T07:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المناخ في العالم
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وحسب "رويترز"، أعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق اليوم السبت.وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أقوى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغدا قدر المستطاع".بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية وألغت السكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.وحذرت الأرصاد من أن ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة، ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة.كما ألغت شركات الطيران 5000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعلنت تأجيل أكثر من 8000 بسبب العاصفة.وذكرت "رويترز"، أن الساعات القليلة الماضية شهدت تهافتا من المواطنين على شراء السلع الغذائية تحسبا لأي طارئ.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم

عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا وإعلان الطوارئ في عدد من الولايات.. صور وفيديو

07:27 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Seth Wenigعاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
عاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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تتعرض عدد من الولايات الأمريكية، اليوم السبت، لعاصفة شتوية قوية مع رياح قوية وبرودة قارسة وثلوج يصل سمكها إلى 60 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أقسى العواصف في السنوات الأخيرة.
وحسب "رويترز"، أعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق اليوم السبت.
وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أقوى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. من المتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغدا قدر المستطاع".
بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيرا من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية وألغت السكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.

وحذرت الأرصاد من أن ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة، ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة.
كما ألغت شركات الطيران 5000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعلنت تأجيل أكثر من 8000 بسبب العاصفة.
وذكرت "رويترز"، أن الساعات القليلة الماضية شهدت تهافتا من المواطنين على شراء السلع الغذائية تحسبا لأي طارئ.
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