عباس النوري يهز المجتمع السوري وأيمن زيدان يدخل "الميدان"

وأحدث النوري منذ الأمس موجة كبيرة من التساؤلات بين المواطنين السوريين بسبب تصريحاته، حيث انقسم الشارع السوري بين مؤيد لها ومعاض.وأتت تصريحات النوري خلال لقاء أجراه عبر إذاعة راديو "المدينة"، حيث قارن الممثل المعروف مستوى الحريات في سوريا مع دول عربية أخرى بما فيها دول الخليج "حيث نطاق الحريات أوسع"، على حد تعبيره.وانتقد النوري مبدأ عدم المحاسبة لعدد من الشخصيات السورية التي سلبت الأموال ومنها من "اتهم بالخيانة"، بحسب التصريحات التي نقلها موقع "سناك سوري".وأحدثت تصريحات النوري الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المنشور الذي شاركة الفنان السوري الكبير أيمن زيدان كان أبرزها.وعبر النجم السوري أيمن زيدان على صفحته الشخصية في "فسيبوك" عن استغرابه من الحملة التي يتعرض لها زميله، وقال: "كم هي مثيرة للاستغراب تلك الحملة الشعواء التي أثيرت ضد الزميل الفنان عباس النوري بعد لقائه الإذاعي في إذاعة المدينة".وتابع زيدان قائلا: "ربما سينبري البعض ليقول لكن الوطن الآن بعد الحرب يمر بتحديات وظروف استثنائية ويجب علينا أن نلتف حوله. وأنا سأسأل: هل الالتفاف حول الوطن هو بمصادرة حرية التعبير حتى داخل الوطن؟ أما آن لنا نحن السوريين أن نتقن ثقافة الحوار والاختلاف؟ لا أعتقد أن سياسة التخوين والإقصاء وتكميم الأفواه باتت مجدية لأنها بشكل أو بآخر لا تعبر عن منطق الحياة التي ننشدها. لكل منا الحق أن يكون حراً تحت سقف الوطن والفنان عباس النوري لاريب أنه كان وسيظل فناناً وطنياً بامتياز".
تتزايد ردود الأفعال بين المواطنين السوريين حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان السوري الكبير، عباس النوري، صاحب شخصية "أبو عصام" في المسلسل الدمشقي "باب الحارة"، وكان تعليق النجم أيمن زيدان أبرزها.
وأحدث النوري منذ الأمس موجة كبيرة من التساؤلات بين المواطنين السوريين بسبب تصريحاته، حيث انقسم الشارع السوري بين مؤيد لها ومعاض.
وأتت تصريحات النوري خلال لقاء أجراه عبر إذاعة راديو "المدينة"، حيث قارن الممثل المعروف مستوى الحريات في سوريا مع دول عربية أخرى بما فيها دول الخليج "حيث نطاق الحريات أوسع"، على حد تعبيره.
وانتقد النوري مبدأ عدم المحاسبة لعدد من الشخصيات السورية التي سلبت الأموال ومنها من "اتهم بالخيانة"، بحسب التصريحات التي نقلها موقع "سناك سوري".
وأحدثت تصريحات النوري الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المنشور الذي شاركة الفنان السوري الكبير أيمن زيدان كان أبرزها.
وعبر النجم السوري أيمن زيدان على صفحته الشخصية في "فسيبوك" عن استغرابه من الحملة التي يتعرض لها زميله، وقال: "كم هي مثيرة للاستغراب تلك الحملة الشعواء التي أثيرت ضد الزميل الفنان عباس النوري بعد لقائه الإذاعي في إذاعة المدينة".
"عباس مع حفظ الالقاب واحد من الفنانين الكبار وله كل الحق في أن يتحدث عن قراءته السياسية لتاريخ وطنه.. ولنا كل الحق في أن نتفق أو نختلف معه لكن لا يحق لأحد برأيي أن يشكك بوطنيته. لقد تحدث هنا في دمشق وقدم وجهة نظره هنا. فمن هذه الأرض الطيبة تحدث يوماً الماغوط وسعد الله ونوس وحنا مينه وممدوح عدوان وزكريا تامر وكثير من الأدباء الذين نفخر بهم.. وعلى هذه الأرض اختلفت الأحزاب وتباينت آراء المثقفين والسياسيين في قراءة ماجرى في تاريخ الوطن الحديث والمعاصر".
النجم أيمن زيدان
فنان سوري
وتابع زيدان قائلا: "ربما سينبري البعض ليقول لكن الوطن الآن بعد الحرب يمر بتحديات وظروف استثنائية ويجب علينا أن نلتف حوله. وأنا سأسأل: هل الالتفاف حول الوطن هو بمصادرة حرية التعبير حتى داخل الوطن؟ أما آن لنا نحن السوريين أن نتقن ثقافة الحوار والاختلاف؟ لا أعتقد أن سياسة التخوين والإقصاء وتكميم الأفواه باتت مجدية لأنها بشكل أو بآخر لا تعبر عن منطق الحياة التي ننشدها. لكل منا الحق أن يكون حراً تحت سقف الوطن والفنان عباس النوري لاريب أنه كان وسيظل فناناً وطنياً بامتياز".