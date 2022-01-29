تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/عباس-النوري-يهز-المجتمع-السوري-وأيمن-زيدان-يدخل-الميدان-1057444025.html
عباس النوري يهز المجتمع السوري وأيمن زيدان يدخل "الميدان"
عباس النوري يهز المجتمع السوري وأيمن زيدان يدخل "الميدان"
تتزايد ردود الأفعال بين المواطنين السوريين حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان السوري الكبير، عباس النوري، صاحب شخصية "أبو عصام" في المسلسل الدمشقي "باب... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:08+0000
2022-01-29T21:08+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057444000_0:139:483:411_1920x0_80_0_0_4f932ba6f6b84df37d610476e522a016.jpg
وأحدث النوري منذ الأمس موجة كبيرة من التساؤلات بين المواطنين السوريين بسبب تصريحاته، حيث انقسم الشارع السوري بين مؤيد لها ومعاض.وأتت تصريحات النوري خلال لقاء أجراه عبر إذاعة راديو "المدينة"، حيث قارن الممثل المعروف مستوى الحريات في سوريا مع دول عربية أخرى بما فيها دول الخليج "حيث نطاق الحريات أوسع"، على حد تعبيره.وانتقد النوري مبدأ عدم المحاسبة لعدد من الشخصيات السورية التي سلبت الأموال ومنها من "اتهم بالخيانة"، بحسب التصريحات التي نقلها موقع "سناك سوري".وأحدثت تصريحات النوري الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المنشور الذي شاركة الفنان السوري الكبير أيمن زيدان كان أبرزها.وعبر النجم السوري أيمن زيدان على صفحته الشخصية في "فسيبوك" عن استغرابه من الحملة التي يتعرض لها زميله، وقال: "كم هي مثيرة للاستغراب تلك الحملة الشعواء التي أثيرت ضد الزميل الفنان عباس النوري بعد لقائه الإذاعي في إذاعة المدينة".وتابع زيدان قائلا: "ربما سينبري البعض ليقول لكن الوطن الآن بعد الحرب يمر بتحديات وظروف استثنائية ويجب علينا أن نلتف حوله. وأنا سأسأل: هل الالتفاف حول الوطن هو بمصادرة حرية التعبير حتى داخل الوطن؟ أما آن لنا نحن السوريين أن نتقن ثقافة الحوار والاختلاف؟ لا أعتقد أن سياسة التخوين والإقصاء وتكميم الأفواه باتت مجدية لأنها بشكل أو بآخر لا تعبر عن منطق الحياة التي ننشدها. لكل منا الحق أن يكون حراً تحت سقف الوطن والفنان عباس النوري لاريب أنه كان وسيظل فناناً وطنياً بامتياز".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/تصريحات-عباس-النوري-تثير-مجددا-زوبعة-من-ردود-الأفعال--1057438145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057444000_0:94:483:456_1920x0_80_0_0_b9345325f9514457e8ad95fee477299a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

عباس النوري يهز المجتمع السوري وأيمن زيدان يدخل "الميدان"

21:08 GMT 29.01.2022
© Photo / wikipediaالنجم السوري عباس النوري
النجم السوري عباس النوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
تتزايد ردود الأفعال بين المواطنين السوريين حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان السوري الكبير، عباس النوري، صاحب شخصية "أبو عصام" في المسلسل الدمشقي "باب الحارة"، وكان تعليق النجم أيمن زيدان أبرزها.
وأحدث النوري منذ الأمس موجة كبيرة من التساؤلات بين المواطنين السوريين بسبب تصريحاته، حيث انقسم الشارع السوري بين مؤيد لها ومعاض.
وأتت تصريحات النوري خلال لقاء أجراه عبر إذاعة راديو "المدينة"، حيث قارن الممثل المعروف مستوى الحريات في سوريا مع دول عربية أخرى بما فيها دول الخليج "حيث نطاق الحريات أوسع"، على حد تعبيره.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
تصريحات عباس النوري تثير مجددا زوبعة من ردود الأفعال
18:03 GMT
وانتقد النوري مبدأ عدم المحاسبة لعدد من الشخصيات السورية التي سلبت الأموال ومنها من "اتهم بالخيانة"، بحسب التصريحات التي نقلها موقع "سناك سوري".
وأحدثت تصريحات النوري الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المنشور الذي شاركة الفنان السوري الكبير أيمن زيدان كان أبرزها.
وعبر النجم السوري أيمن زيدان على صفحته الشخصية في "فسيبوك" عن استغرابه من الحملة التي يتعرض لها زميله، وقال: "كم هي مثيرة للاستغراب تلك الحملة الشعواء التي أثيرت ضد الزميل الفنان عباس النوري بعد لقائه الإذاعي في إذاعة المدينة".

"عباس مع حفظ الالقاب واحد من الفنانين الكبار وله كل الحق في أن يتحدث عن قراءته السياسية لتاريخ وطنه.. ولنا كل الحق في أن نتفق أو نختلف معه لكن لا يحق لأحد برأيي أن يشكك بوطنيته. لقد تحدث هنا في دمشق وقدم وجهة نظره هنا. فمن هذه الأرض الطيبة تحدث يوماً الماغوط وسعد الله ونوس وحنا مينه وممدوح عدوان وزكريا تامر وكثير من الأدباء الذين نفخر بهم.. وعلى هذه الأرض اختلفت الأحزاب وتباينت آراء المثقفين والسياسيين في قراءة ماجرى في تاريخ الوطن الحديث والمعاصر".

الفنان أيمن زيدان - سبوتنيك عربي
النجم أيمن زيدان
فنان سوري
وتابع زيدان قائلا: "ربما سينبري البعض ليقول لكن الوطن الآن بعد الحرب يمر بتحديات وظروف استثنائية ويجب علينا أن نلتف حوله. وأنا سأسأل: هل الالتفاف حول الوطن هو بمصادرة حرية التعبير حتى داخل الوطن؟ أما آن لنا نحن السوريين أن نتقن ثقافة الحوار والاختلاف؟ لا أعتقد أن سياسة التخوين والإقصاء وتكميم الأفواه باتت مجدية لأنها بشكل أو بآخر لا تعبر عن منطق الحياة التي ننشدها. لكل منا الحق أن يكون حراً تحت سقف الوطن والفنان عباس النوري لاريب أنه كان وسيظل فناناً وطنياً بامتياز".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية