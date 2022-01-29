تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/عرض-سيارة-ملك-العراق-فيصل-الأول-بمزاد-علني-في-أمريكا-1057430256.html
عرض سيارة ملك العراق فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا
عرض سيارة ملك العراق فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا
أعلن موقع "كار كووبس" الأمريكي المتخصص بالسيارات، أن متحف بمدينة انديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، يعرض في مزاد علني سيارة قديمة تعود لملك العراق فيصل... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:26+0000
2022-01-29T14:26+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104287/12/1042871299_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_942c24d3f1f04f02701ea6e5f68f06bd.jpg
وجاء في تقرير الموقع: "متحف انديانابوليس سبيدواي للسيارات" سيواصل عرض سيارات "يستحوذ عليها" للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتي "مرسيدس بينز" يتوقع أن تحققا سعراً كبيراً، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز".ومن بين السيارتين المعروضتين، سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930 والتي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الالمانية في برلين.وأشار التقرير إلى أن السيارة ظلت لاحقاً تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة انديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 ليترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104287/12/1042871299_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_df35aed75d700a431b2d743b4c07197c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

عرض سيارة ملك العراق فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا

14:26 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورسيارات شركة مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
سيارات شركة مرسيدس في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن موقع "كار كووبس" الأمريكي المتخصص بالسيارات، أن متحف بمدينة انديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، يعرض في مزاد علني سيارة قديمة تعود لملك العراق فيصل الأول للبيع.
وجاء في تقرير الموقع: "متحف انديانابوليس سبيدواي للسيارات" سيواصل عرض سيارات "يستحوذ عليها" للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتي "مرسيدس بينز" يتوقع أن تحققا سعراً كبيراً، بحسب ما ذكرت وكالة "شفق نيوز".
ومن بين السيارتين المعروضتين، سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930 والتي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الالمانية في برلين.
وأشار التقرير إلى أن السيارة ظلت لاحقاً تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة انديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.
وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.
والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 ليترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية