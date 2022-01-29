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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/عقوبة-منتظرة-للاعب-منتخب-مصر-بسبب-رقصه-احتفالا-بالفوز-على-كوت-ديفوار-فيديو-1057425010.html
عقوبة منتظرة للاعب منتخب مصر بسبب رقصه احتفالا بالفوز على كوت ديفوار... فيديو
عقوبة منتظرة للاعب منتخب مصر بسبب رقصه احتفالا بالفوز على كوت ديفوار... فيديو
ينتظر لاعب منتخب مصر، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، توقيع عقوبة عليه بسبب احتفاله بالرقص بعد الفوز على كوت ديفوار في... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:47+0000
2022-01-29T12:47+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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جاء ذلك في إطار تعليق المدير الفني لفريق إنبي، حلمي طولان على فوز مصر في مباراة كوت ديفوار، في مداخلة هاتفية عبر إحدى البرامج الرياضية.وأشاد طولان بأداء منتخب مصر قائلاً: "المنتخب مستواه بيزيد من مباراة لأخرى، وأكبر دليل الأداء في اللقاء الأخير".وتابع "إحنا معانا مدرب كبير، حصل على كأس العالم للشباب مرتين وتاريخيه يتحدث عنه، وأنا بقولهم مبروك على المستوى المميز ضد كوت ديفوار".وواصل "مش عارف ليه فيه هجوم على كيروش وكلام كتير عن طلباته المادية، هو كان ضرب حد على أيده، اتعرض عليه تدريب المنتخب وقال طلباته ليه بيهاجموه دلوقتي، مينفعش يكون ده أسلوبنا في النقد أبدا".وردا على سؤال المذيع حول طريقة احتفال لاعب إنبي والمنتخب مروان داوود بالرقص، قال طولان ضاحكا "أنا هعاقبه على الاحتفال ده".وأضاف "هو الوحيد اللي يفرح يعني، هو لسه صغير ومعندوش الخبرة الكافية، كل زملائه قاعدين وهو الوحيد اللي بيرقص، هو ولد جميل وكويس جداً وربنا يوفقه ويكرمه".ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغربي يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف، أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.
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رياضة, منتخب مصر الوطني

عقوبة منتظرة للاعب منتخب مصر بسبب رقصه احتفالا بالفوز على كوت ديفوار... فيديو

12:47 GMT 29.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمنتخب مصر
منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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ينتظر لاعب منتخب مصر، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، توقيع عقوبة عليه بسبب احتفاله بالرقص بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ 16 والتأهل لربع نهائي البطولة.
جاء ذلك في إطار تعليق المدير الفني لفريق إنبي، حلمي طولان على فوز مصر في مباراة كوت ديفوار، في مداخلة هاتفية عبر إحدى البرامج الرياضية.
وأشاد طولان بأداء منتخب مصر قائلاً: "المنتخب مستواه بيزيد من مباراة لأخرى، وأكبر دليل الأداء في اللقاء الأخير".
وتابع "إحنا معانا مدرب كبير، حصل على كأس العالم للشباب مرتين وتاريخيه يتحدث عنه، وأنا بقولهم مبروك على المستوى المميز ضد كوت ديفوار".
وواصل "مش عارف ليه فيه هجوم على كيروش وكلام كتير عن طلباته المادية، هو كان ضرب حد على أيده، اتعرض عليه تدريب المنتخب وقال طلباته ليه بيهاجموه دلوقتي، مينفعش يكون ده أسلوبنا في النقد أبدا".
وردا على سؤال المذيع حول طريقة احتفال لاعب إنبي والمنتخب مروان داوود بالرقص، قال طولان ضاحكا "أنا هعاقبه على الاحتفال ده".
وأضاف "هو الوحيد اللي يفرح يعني، هو لسه صغير ومعندوش الخبرة الكافية، كل زملائه قاعدين وهو الوحيد اللي بيرقص، هو ولد جميل وكويس جداً وربنا يوفقه ويكرمه".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغربي يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.
وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف، أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.
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