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https://arabic.sputniknews.com/20220129/علماء-يطلقون-نظرية-جديدة-حول-باطن-الأرض-توضح-مستقبل-الحياة-عليها-1057403800.html
علماء يطلقون نظرية جديدة حول باطن الأرض توضح مستقبل الحياة عليها
علماء يطلقون نظرية جديدة حول باطن الأرض توضح مستقبل الحياة عليها
وجدت مجموعة من الباحثين من جامعة "ETH Zurich"، أن لب الأرض يبرد بمعدل مرة ونصف أسرع مما كان يعتقد سابقًا. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T05:51+0000
2022-01-29T05:51+0000
2022-01-29T05:51+0000
مجتمع
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وجاء في تقرير العلماء: "لقد وجدنا أن الموصلية الحرارية عند حدود الوشاح واللب أعلى بمقدار مرة ونصف مما كنا نظن. وهذا يشير إلى تدفق حرارة أعلى من اللب، وبالتالي يتغير الحمل الحراري بشكل أسرع في الوشاح".خلال التجربة درس الخبراء كيفية قيام المواد من الطبقة المتوسطة من الأرض بتوصيل الحرارة، ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها في تقييم ما يحدث في أحشاء الكوكب، بحسب ما نشر في مجلة "Earth and Planetary Science Letters".تؤكد الدراسة أن الأرض قد بردت طوال فترة وجودها، ومع ذلك فإن فكرة سرعة هذه العملية تغير فهم تطور الكوكب، حيث أنها تعتمد على الانفجارات البركانية وحركة الصفائح التكتونية.سيؤدي تبريد اللب إلى توقف الأرض عن النشاط وستصبح مشابهة للكواكب الصلبة في النظام الشمسي مثل عطارد أو المريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
علماء يطلقون نظرية جديدة حول باطن الأرض توضح مستقبل الحياة عليها
وجدت مجموعة من الباحثين من جامعة "ETH Zurich"، أن لب الأرض يبرد بمعدل مرة ونصف أسرع مما كان يعتقد سابقًا.
وجاء في تقرير العلماء: "لقد وجدنا أن الموصلية الحرارية عند حدود الوشاح واللب أعلى بمقدار مرة ونصف مما كنا نظن. وهذا يشير إلى تدفق حرارة أعلى من اللب، وبالتالي يتغير الحمل الحراري بشكل أسرع في الوشاح".
خلال التجربة درس الخبراء كيفية قيام المواد من الطبقة المتوسطة من الأرض بتوصيل الحرارة، ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها في تقييم ما يحدث في أحشاء الكوكب، بحسب ما
نشر في مجلة "Earth and Planetary Science Letters"
.
15 سبتمبر 2021, 16:43 GMT
تؤكد الدراسة أن الأرض قد بردت طوال فترة وجودها، ومع ذلك فإن فكرة سرعة هذه العملية تغير فهم تطور الكوكب، حيث أنها تعتمد على الانفجارات البركانية وحركة الصفائح التكتونية.
سيؤدي تبريد اللب إلى توقف الأرض عن النشاط وستصبح مشابهة للكواكب الصلبة في النظام الشمسي مثل عطارد أو المريخ.