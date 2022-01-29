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عون يؤكد على أهمية مشاركة سائر المكونات السياسية في الاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان
عون يؤكد على أهمية مشاركة سائر المكونات السياسية في الاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على أهمية مشاركة سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:06+0000
2022-01-29T09:06+0000
العالم العربي
لبنان
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ونشرت الرئاسة اللبنانية على منصة "تويتر" تصريحات رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بعد زيارته ​لدار الفتوى​، أكد فيها لمفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ على الدور الذي تلعبه ​الطائفة السنية​ في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه.وشدد عون على أن "لبنان اليوم بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم و​المؤسسات الدستورية​ كافة"، مشيراً إلى أننا "تطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة".كما أعلن عون أننا "تطرقناإالى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".وأشار عون إلى "أننا حضرنا كل شيء لتحصل الانتخابات في أوقاتها الحقيقية"، لافتا إلى أن "من يشكك هم الأجانب، لكن لا يوجد أي سبب لتأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "الطائفة السنية مكونٌ أساسي ولا نؤيد أبداً مقاطعتها للانتخابات".
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العالم العربي, لبنان

عون يؤكد على أهمية مشاركة سائر المكونات السياسية في الاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان

09:06 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على أهمية مشاركة سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه.
ونشرت الرئاسة اللبنانية على منصة "تويتر" تصريحات رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بعد زيارته ​لدار الفتوى​، أكد فيها لمفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ على الدور الذي تلعبه ​الطائفة السنية​ في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه.
وشدد عون على أن "لبنان اليوم بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم و​المؤسسات الدستورية​ كافة"، مشيراً إلى أننا "تطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة".
كما أعلن عون أننا "تطرقناإالى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".
وأشار عون إلى "أننا حضرنا كل شيء لتحصل الانتخابات في أوقاتها الحقيقية"، لافتا إلى أن "من يشكك هم الأجانب، لكن لا يوجد أي سبب لتأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "الطائفة السنية مكونٌ أساسي ولا نؤيد أبداً مقاطعتها للانتخابات".
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