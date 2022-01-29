فيديو جديد يرصد لحظة تحطم مقاتلة إف-35 أمريكية أثناء محاولتها الهبوط
© AFP 2021 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
© AFP 2021 / MANUEL TISCARENO
ظهر مقطع فيديو جديد وصورة لطائرة مقاتلة شبح تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F-35، تحطمت في بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين الماضي.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، رصد الفيديو، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتأكد أنه حقيقي، اللحظة التي سبقت تحطم المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قبل هبوطها على سطح حاملة الطائرات "يو.إس.إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي..
كما ظهرت صورة جديدة للطائرة وهي تطفو على سطح البحر بعد تحطمها، ويلاحظ حجم الأضرار التي لحقت بها.
🇺🇸The US Navy has confirmed that leaked video and photos of a crashed F-35 Joint Strike Fighter are real.— 𝙍𝘼𝙐𝙇 (@IcanArgue) January 29, 2022
"The video and photo covered by media yesterday was taken onboard USS Carl Vinson (CVN 70) during the crash,”
- Cmdr. Hayley Sims, spokesperson for the 7th Fleet,#China #us https://t.co/GF8qRtIcpk pic.twitter.com/OX8g1LQnu5
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية تأكيده أن الصورة والفيديو المنتشران للحادث على مواقع التواصل حقيقيان.
وجاء في بيان للبحرية الأمريكية، أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.
남중국해 해상에서 항모 칼빈슨호에 착륙하다 실수하여 바다에 추락하는 F-35 스텔스기 때문에 미국 뉴스가 난리다.— 무명씨 (@NamJames) January 29, 2022
칼빈슨호 앞에 보이는 전함은 중공 전함
F-35 스텔스기를 누가 먼저 인양하나? pic.twitter.com/cY5x31suTT
وأضاف البيان، أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي".
وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات.
وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.
В Пентагоне подтвердили подлинность разлетевшихся по СМИ и соцсетям фото и видео новейшего истребителя F-35, который на этой неделе упал в Южно-Китайское море после неудачной попытки сесть на палубу авианосца.— лис (@Kt7dR49Tb3QxcnI) January 29, 2022
🙂 pic.twitter.com/Fw6vfQvPbG
يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 3 أشهر التي تتحطم فيها طائرة من طراز F-35 في البحر، حيث تحطمت مقاتلة من نفس الطراز مملوكة لبريطانيا في البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتسابق الولايات المتحدة الزمن لاستعادة الطائرة الحربية عالية التقنية خوفا من وقوعها في أيدي الصين، حيث يمكن لبكين المطالبة بحقوق الإنقاذ لإزالة "خطر بيئي" في بحر الصين الجنوبي والتي تعتبره تحت سيادتها.
إلا أن وزارة الخارجية الصينية قالت إنها لا تهتم بالطائرة وطالبت واشنطن بالتوقف عن استعراض القوة في بحر الصين الجنوبي.
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23 نوفمبر 2021, 15:32 GMT