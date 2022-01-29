https://arabic.sputniknews.com/20220129/فيديو-جديد-يرصد-لحظة-تحطم-مقاتلة-إف-35-أمريكية-أثناء-محاولتها-الهبوط-1057416309.html

فيديو جديد يرصد لحظة تحطم مقاتلة إف-35 أمريكية أثناء محاولتها الهبوط

فيديو جديد يرصد لحظة تحطم مقاتلة إف-35 أمريكية أثناء محاولتها الهبوط

ظهر مقطع فيديو جديد وصورة لطائرة مقاتلة شبح تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F-35، تحطمت في بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين الماضي. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T09:12+0000

2022-01-29T09:12+0000

2022-01-29T09:12+0000

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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، رصد الفيديو، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتأكد أنه حقيقي، اللحظة التي سبقت تحطم المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قبل هبوطها على سطح حاملة الطائرات "يو.إس.إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.. كما ظهرت صورة جديدة للطائرة وهي تطفو على سطح البحر بعد تحطمها، ويلاحظ حجم الأضرار التي لحقت بها.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية تأكيده أن الصورة والفيديو المنتشران للحادث على مواقع التواصل حقيقيان.وجاء في بيان للبحرية الأمريكية، أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.وأضاف البيان، أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي".وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات.وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 3 أشهر التي تتحطم فيها طائرة من طراز F-35 في البحر، حيث تحطمت مقاتلة من نفس الطراز مملوكة لبريطانيا في البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وتسابق الولايات المتحدة الزمن لاستعادة الطائرة الحربية عالية التقنية خوفا من وقوعها في أيدي الصين، حيث يمكن لبكين المطالبة بحقوق الإنقاذ لإزالة "خطر بيئي" في بحر الصين الجنوبي والتي تعتبره تحت سيادتها. إلا أن وزارة الخارجية الصينية قالت إنها لا تهتم بالطائرة وطالبت واشنطن بالتوقف عن استعراض القوة في بحر الصين الجنوبي.

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