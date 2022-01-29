قائد الجيش الإسرائيلي السابق: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي خطأ استراتيجي

وحسب تصريحات نقلها موقع i24 فقد برر القائد الإسرائيلي السابق رؤيته بأن هذا النسحاب منح إيران "شرعية" مكنتها من التقدم في برنامجها النووي، وأزال "قيودا معينة" كانت عليها.وعما تم فرضه من عقوبات على إيران، أكد آيزنكوت الذي كان قائدا للجيش الإسرائيلي وقت توقيع الاتفاقية، عدم اعتقاده في جدوى تلك العقوبات أو تعطيلها للتقدم الإيراني، معللا: "العقوبات جزئية ولا رقابة"، مؤكدا أن "الصينيين والروس لا يتعاونون مع الأمريكيين".وأكد أن أحدا من القيادات لم يتعامل مع الانسحاب من الصفقة النووية، قائلا: "فقط يوسي كوهين ورون ديرمر وبنيامين نتنياهو تعاملوا مع قضية الانسحاب من الصفقة النووية"، لافتا إلى أنه لم يتم الحديث مع "مع المؤسسة الأمنية".وعن رؤيته العسكرية كقائد سابق للجيش الإسرائيلي حول قدرة بلاده على خوض حرب بمفردها مع إيران، لم يزد القائد الإسرائيلي على قوله: "الأمر معقد"، موجها انتقادات إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أنه يستبعد لقاء روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، قبل زيارته لإسرائيل في نوفمبر.
وعما تم فرضه من عقوبات على إيران، أكد آيزنكوت الذي كان قائدا للجيش الإسرائيلي وقت توقيع الاتفاقية، عدم اعتقاده في جدوى تلك العقوبات أو تعطيلها للتقدم الإيراني، معللا: "العقوبات جزئية ولا رقابة"، مؤكدا أن "الصينيين والروس لا يتعاونون مع الأمريكيين".
وفيما ظهر وكأنه لوم قال آيزنكوت: "ظل كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في الظلام قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عام 2015، التي حدت من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات".
وأكد أن أحدا من القيادات لم يتعامل مع الانسحاب من الصفقة النووية، قائلا: "فقط يوسي كوهين ورون ديرمر وبنيامين نتنياهو تعاملوا مع قضية الانسحاب من الصفقة النووية"، لافتا إلى أنه لم يتم الحديث مع "مع المؤسسة الأمنية".
وعن رؤيته العسكرية كقائد سابق للجيش الإسرائيلي حول قدرة بلاده على خوض حرب بمفردها مع إيران، لم يزد القائد الإسرائيلي على قوله: "الأمر معقد"، موجها انتقادات إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أنه يستبعد لقاء روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، قبل زيارته لإسرائيل في نوفمبر.