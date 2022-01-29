تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/قائد-الجيش-الإسرائيلي-السابق-انسحاب-أمريكا-من-الاتفاق-النووي-خطأ-استراتيجي-1057423584.html
قائد الجيش الإسرائيلي السابق: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي خطأ استراتيجي
قائد الجيش الإسرائيلي السابق: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي خطأ استراتيجي
وصف قائد الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران بأنه خطأ استراتيجي. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:20+0000
2022-01-29T12:20+0000
إسرائيل
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825678_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5daee693a325a52886a64dd9adbf1926.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع i24 فقد برر القائد الإسرائيلي السابق رؤيته بأن هذا النسحاب منح إيران "شرعية" مكنتها من التقدم في برنامجها النووي، وأزال "قيودا معينة" كانت عليها.وعما تم فرضه من عقوبات على إيران، أكد آيزنكوت الذي كان قائدا للجيش الإسرائيلي وقت توقيع الاتفاقية، عدم اعتقاده في جدوى تلك العقوبات أو تعطيلها للتقدم الإيراني، معللا: "العقوبات جزئية ولا رقابة"، مؤكدا أن "الصينيين والروس لا يتعاونون مع الأمريكيين".وأكد أن أحدا من القيادات لم يتعامل مع الانسحاب من الصفقة النووية، قائلا: "فقط يوسي كوهين ورون ديرمر وبنيامين نتنياهو تعاملوا مع قضية الانسحاب من الصفقة النووية"، لافتا إلى أنه لم يتم الحديث مع "مع المؤسسة الأمنية".وعن رؤيته العسكرية كقائد سابق للجيش الإسرائيلي حول قدرة بلاده على خوض حرب بمفردها مع إيران، لم يزد القائد الإسرائيلي على قوله: "الأمر معقد"، موجها انتقادات إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أنه يستبعد لقاء روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، قبل زيارته لإسرائيل في نوفمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20200115/الرئيس-الإيراني-ترامب-نفذ-رغبة-السعودية-وإسرائيل-بشأن-الاتفاق-النووي-1044071977.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048825678_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f765b2a737a7ed66e20d5abd4447f469.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران

قائد الجيش الإسرائيلي السابق: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي خطأ استراتيجي

12:20 GMT 29.01.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERمحادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
تابعنا عبر
وصف قائد الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران بأنه خطأ استراتيجي.
وحسب تصريحات نقلها موقع i24 فقد برر القائد الإسرائيلي السابق رؤيته بأن هذا النسحاب منح إيران "شرعية" مكنتها من التقدم في برنامجها النووي، وأزال "قيودا معينة" كانت عليها.
الرئيس الإيراني حسن روحاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2020
الرئيس الإيراني: ترامب نفذ رغبة السعودية وإسرائيل بشأن الاتفاق النووي
15 يناير 2020, 15:12 GMT
وعما تم فرضه من عقوبات على إيران، أكد آيزنكوت الذي كان قائدا للجيش الإسرائيلي وقت توقيع الاتفاقية، عدم اعتقاده في جدوى تلك العقوبات أو تعطيلها للتقدم الإيراني، معللا: "العقوبات جزئية ولا رقابة"، مؤكدا أن "الصينيين والروس لا يتعاونون مع الأمريكيين".

وفيما ظهر وكأنه لوم قال آيزنكوت: "ظل كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في الظلام قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية عام 2015، التي حدت من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات".

وأكد أن أحدا من القيادات لم يتعامل مع الانسحاب من الصفقة النووية، قائلا: "فقط يوسي كوهين ورون ديرمر وبنيامين نتنياهو تعاملوا مع قضية الانسحاب من الصفقة النووية"، لافتا إلى أنه لم يتم الحديث مع "مع المؤسسة الأمنية".
وعن رؤيته العسكرية كقائد سابق للجيش الإسرائيلي حول قدرة بلاده على خوض حرب بمفردها مع إيران، لم يزد القائد الإسرائيلي على قوله: "الأمر معقد"، موجها انتقادات إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أنه يستبعد لقاء روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، قبل زيارته لإسرائيل في نوفمبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية