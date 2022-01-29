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https://arabic.sputniknews.com/20220129/قضية-اختفاء-لاعبة-التنس-الصينية-بينغ-شواي-تعود-للواجهة-من-جديد-1057420616.html
قضية اختفاء لاعبة التنس الصينية "بينغ شواي" تعود للواجهة من جديد
قضية اختفاء لاعبة التنس الصينية "بينغ شواي" تعود للواجهة من جديد
أكد النشطاء الذين يوزعون قمصان "أين بينغ شواي" في بطولة أستراليا المفتوحة، إنهم سينقلون حملتهم إلى البطولات الكبرى الأخرى ولن يتوقفوا حتى يطمئنوا على سلامة... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:16+0000
2022-01-29T11:16+0000
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ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، بعد سبعة أيام من انتشار مقطع فيديو لإجبار ناشطين على خلع قمصانهم من قبل أمن ملبورن بارك، أوفت المجموعة بوعدها بطباعة 1000 قميص كانوا يأملون أن يرتديها المتفرجون داخل ملعب رود لافر خلال نهائي فردي السيدات.وتمركز حوالي 20 شخصا بشكل طوعي أمام بوابات الملعب، حيث وزعوا أيضا شرائط وملصقات تقول "مفقود!" بلغة الماندرين الصينية، حيث قال الناشط في بريزبين درو بافلو، الذي كان يقود الحركة جنبا إلى جنب مع ماكس موك، وهو ناشط مؤيد للديمقراطية من هونغ كونغ: "أنا سعيد لأن الناس يهتمون بينغ شواي"، مضيفا: "لقد نشرنا على تويتر لمدة ستة أشهر ولم يحدث أي شيء على الإطلاق، وفجأة يشارك الجميع بتغطية الأمر، لذلك أنا سعيد حقًا بذلك".وبعد أيام قليلة من حظر القمصان ومصادرة لافتة، وفي أعقاب رد فعل دولي عنيف، تراجعت منظمة التنس الأسترالية عن قرارها بحظرها بناء على ادعائها بأنها تشكل مادة "تجارية أو سياسية".وقال موك: "لم تتواصل بطولة أستراليا للتنس أبدا معي أو مع أي من أعضاء فريقي، لقد أصدروا بيانات فقط عبر وسائل الإعلام"، وتابع: "كنا نحاول فقط الحفاظ على صدقهم. سنأخذ هذا إلى بطولة فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لن نتوقف".وأثارت قضية اختفاء لاعبة التنس الصينية انتباه الرأي العام العالمي، وذلك بعد أن نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بيانا على موقع "ويبو" تتهم فيه تشانغ غاولي، البالغ من العمر 75 عاما، وهو نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، بالاعتداء جنسيا عليها، إلا أنها سرعان ما نفت هذه الادعاءات خلال مقابلة مع صحيفة "ليانهي زاوباو" السنغافورية، في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
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العالم, الصين, أستراليا

قضية اختفاء لاعبة التنس الصينية "بينغ شواي" تعود للواجهة من جديد

11:16 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Tim Wimborneلاعبة التنس الصينية، بينغ شواي
لاعبة التنس الصينية، بينغ شواي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Tim Wimborne
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أكد النشطاء الذين يوزعون قمصان "أين بينغ شواي" في بطولة أستراليا المفتوحة، إنهم سينقلون حملتهم إلى البطولات الكبرى الأخرى ولن يتوقفوا حتى يطمئنوا على سلامة لاعبة التنس الصينية.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، بعد سبعة أيام من انتشار مقطع فيديو لإجبار ناشطين على خلع قمصانهم من قبل أمن ملبورن بارك، أوفت المجموعة بوعدها بطباعة 1000 قميص كانوا يأملون أن يرتديها المتفرجون داخل ملعب رود لافر خلال نهائي فردي السيدات.
وتمركز حوالي 20 شخصا بشكل طوعي أمام بوابات الملعب، حيث وزعوا أيضا شرائط وملصقات تقول "مفقود!" بلغة الماندرين الصينية، حيث قال الناشط في بريزبين درو بافلو، الذي كان يقود الحركة جنبا إلى جنب مع ماكس موك، وهو ناشط مؤيد للديمقراطية من هونغ كونغ: "أنا سعيد لأن الناس يهتمون بينغ شواي"، مضيفا: "لقد نشرنا على تويتر لمدة ستة أشهر ولم يحدث أي شيء على الإطلاق، وفجأة يشارك الجميع بتغطية الأمر، لذلك أنا سعيد حقًا بذلك".
وبعد أيام قليلة من حظر القمصان ومصادرة لافتة، وفي أعقاب رد فعل دولي عنيف، تراجعت منظمة التنس الأسترالية عن قرارها بحظرها بناء على ادعائها بأنها تشكل مادة "تجارية أو سياسية".
وقال موك: "لم تتواصل بطولة أستراليا للتنس أبدا معي أو مع أي من أعضاء فريقي، لقد أصدروا بيانات فقط عبر وسائل الإعلام"، وتابع: "كنا نحاول فقط الحفاظ على صدقهم. سنأخذ هذا إلى بطولة فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لن نتوقف".
وأثارت قضية اختفاء لاعبة التنس الصينية انتباه الرأي العام العالمي، وذلك بعد أن نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بيانا على موقع "ويبو" تتهم فيه تشانغ غاولي، البالغ من العمر 75 عاما، وهو نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، بالاعتداء جنسيا عليها، إلا أنها سرعان ما نفت هذه الادعاءات خلال مقابلة مع صحيفة "ليانهي زاوباو" السنغافورية، في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
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