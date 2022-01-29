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لاعب جديد في صفوف برشلونة
لاعب جديد في صفوف برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تعاقده اليوم السبت مع آداما تراوري جناح ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T19:22+0000
2022-01-29T19:22+0000
رياضة
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وقال برشلونة في بيان: إن "الاتفاق يتضمن بندا يسمح بضم لاعب منتخب إسبانيا بشكل نهائي مقابل مبلغ إضافي".وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية الناشئين في برشلونة، على غرار ليونيل ميسي والمدرب الحالي تشابي هرنانديز، لكنه خاض أربع مباريات فقط مع الفريق الأول قبل الانتقال إلى أستون فيلا في أغسطس آب 2015 مقابل عشرة ملايين يورو (11.14 مليون دولار).وبعد عام واحد، انتقل تراوري إلى ميدلسبره وقضى موسمين قبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في 2018.ويتحلى تراوري بسرعة فائقة ساعدته على الانضمام لمنتخب إسبانيا وظهر مع بلاده في ثماني مباريات دولية.
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رياضة

لاعب جديد في صفوف برشلونة

19:22 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Michael Sohnشعار نادي برشلونة
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تعاقده اليوم السبت مع آداما تراوري جناح ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال برشلونة في بيان: إن "الاتفاق يتضمن بندا يسمح بضم لاعب منتخب إسبانيا بشكل نهائي مقابل مبلغ إضافي".
وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية الناشئين في برشلونة، على غرار ليونيل ميسي والمدرب الحالي تشابي هرنانديز، لكنه خاض أربع مباريات فقط مع الفريق الأول قبل الانتقال إلى أستون فيلا في أغسطس آب 2015 مقابل عشرة ملايين يورو (11.14 مليون دولار).
وبعد عام واحد، انتقل تراوري إلى ميدلسبره وقضى موسمين قبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في 2018.
ويتحلى تراوري بسرعة فائقة ساعدته على الانضمام لمنتخب إسبانيا وظهر مع بلاده في ثماني مباريات دولية.
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