https://arabic.sputniknews.com/20220129/لبنان-يقدم-رده-على-المبادرة-الكويتية-هجوم-يستهدف-مطار-بغداد-الدولي-إحباط-عملية-إرهابية-في-تونس-1057427783.html

لبنان يقدم رده على المبادرة الكويتية.. هجوم يستهدف مطار بغداد الدولي.. إحباط عملية إرهابية في تونس

لبنان يقدم رده على المبادرة الكويتية.. هجوم يستهدف مطار بغداد الدولي.. إحباط عملية إرهابية في تونس

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أنه سيقدم رد لبنان على المبادرة الكويتية لحل الأزمة مع دول الخليج، خلال زيارته للكويت، السبت 29 يناير كانون... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T13:42+0000

2022-01-29T13:42+0000

2022-01-29T13:42+0000

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عالم سبوتنيك

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لبنان يقدم رده على المبادرة الكويتية.. هجوم يستهدف مطار بغداد الدولي.. إحباط عملية إرهابية في تونس لبنان يقدم رده على المبادرة الكويتية.. هجوم يستهدف مطار بغداد الدولي.. إحباط عملية إرهابية في تونس

وأوضح أن الرد اللبناني على المبادرة متفق عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تم إعداده من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.وأضاف بو حبيب أنه لم يتم إطلاع حزب الله على الرد الذي سيسلمه للكويت، مضيفا "أنه ذاهب إلى الكويت للحوار، مشيرا إلى أن حزب الله حزب لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان".وأكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده مطمئنة إلى أنه سيكون هناك تجاوب مع الرد على المبادرة الكويتية، وأنها مهتمة بأن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة.في هذا السياق، قال المحلل السياسي اللبناني، جورج القارح، إنه لكي تتجاوب دول الخليج مع الرد اللبناني على المبادرة الكويتية لابد أن يكون هناك رد فعال قابل للتطبيق.وأضاف أن:الكاظمي يؤكد أن قصف مطار بغداد الدولي "عمل إرهابي" ويتوعد برد حاسمقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن العمل الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر.وأوضح الكاظمي أن هذه العملية الإرهابية الغادرة "تأتي امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية، ومقار الأحزاب السياسية لتعبّر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام أمام قوى اللا دولة".وأشار إلى أن "القوى الأمنية العراقية التي أخذت دورها كاملاً في توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكلّ أشكاله، سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا".في هذا الإطار، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي،محمود الهاشمي، إن الهجوم الصاروخي الأخير على مطار بغداد يؤشر على فشل الحكومة في إدارة الدولة.وأضاف أن:وأوضح الهاشمي اعتقاده بأن:تونس تعلن إحباط هجوم إرهابي استهدف موقعا سياحياأعلنت وزارة الداخلية التونسية، احباط محاولة القيام بعملية إرهابية كانت ستستهدف منطقة سياحية، على يد فتاة تلقت تدريبات في سوريا لدى انضمامها لإحدى الجماعات الإرهابية هناك.وأوضحت أنه بعد إجراء التحريات اللازمة، تم القبض على المشتبه بها بمطار قرطاج الدولي قادمة من تركيا في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.وكشفت التحقيقات، أن العملية الانتحارية كانت تستهدف أحد المناطق السياحية في تونس، وأنها تواصلت خلال تواجدها في سوريا مع شخص تونسي الجنسية بغية تزويدها بحزام ناسف لدى عودتها إلى البلاد.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن:وأوضح أن:وأضاف أن هذا له علاقة بما يحدث على الساحة الأفريقية وما يحدث في ليبيا ومواجهات في الجنوب الليبي أيضاً، محذرا من أن تونس مازال يمثل خطراً حقيقياً وخاصةً في ظل حالة الانفلات السياسي والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

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