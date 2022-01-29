تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/لتحسين-العلاقات-مع-روسيا-وزيرا-خارجية-ودفاع-بريطانيا-يزوران-موسكو-1057445629.html
لتحسين العلاقات مع روسيا.. وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو
لتحسين العلاقات مع روسيا.. وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليل السبت/الأحد، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، سيتوجهان قريبا إلى... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T23:10+0000
2022-01-29T23:10+0000
بريطانيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104534/40/1045344043_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_008b5890328862b6e967fa2b829dc73e.jpg
وقال المكتب الصحفي في بيان، إن "رئيس الوزراء أصدر عقب تصريحاته أمام مجلس العموم في البلاد الأسبوع الماضي والتي أوضح فيها إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا.. تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع في البلاد، بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن نظيرته البريطانية ليز تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين.ويشار إلى أن بريطانيا، تشارك إلى جانب الولايات المتحدة، في حملة إعلامية تستهدف روسيا، وأرسلت دفعة جديدة من المدربين العسكريين إلى كييف، وسلمت الأخيرة آلاف القطع من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/صحيفة-وزير-الدفاع-البريطاني-سعيد-بقبول-نظيره-الورسي-عرضه-للتفاوض-1056838240.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104534/40/1045344043_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a06aa34b0a49f1fae3d860209170daca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار روسيا اليوم

لتحسين العلاقات مع روسيا.. وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو

23:10 GMT 29.01.2022
© REUTERS . Simon Dawsonوزير الدفاع البريطاني بن والاس
وزير الدفاع البريطاني بن والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS . Simon Dawson
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليل السبت/الأحد، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، سيتوجهان قريبا إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما.
وقال المكتب الصحفي في بيان، إن "رئيس الوزراء أصدر عقب تصريحاته أمام مجلس العموم في البلاد الأسبوع الماضي والتي أوضح فيها إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا.. تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع في البلاد، بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما".
وبحسب البيان، "مهمة الوزيران تحسين العلاقات مع حكومة الرئيس بوتين وتعزيز وقف التصعيد".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن نظيرته البريطانية ليز تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
صحيفة: وزير الدفاع البريطاني سعيد بقبول نظيره الورسي عرضه للتفاوض
22 يناير, 12:22 GMT
ويشار إلى أن بريطانيا، تشارك إلى جانب الولايات المتحدة، في حملة إعلامية تستهدف روسيا، وأرسلت دفعة جديدة من المدربين العسكريين إلى كييف، وسلمت الأخيرة آلاف القطع من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية