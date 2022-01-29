لتحسين العلاقات مع روسيا.. وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران موسكو

وقال المكتب الصحفي في بيان، إن "رئيس الوزراء أصدر عقب تصريحاته أمام مجلس العموم في البلاد الأسبوع الماضي والتي أوضح فيها إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا.. تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع في البلاد، بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن نظيرته البريطانية ليز تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين.ويشار إلى أن بريطانيا، تشارك إلى جانب الولايات المتحدة، في حملة إعلامية تستهدف روسيا، وأرسلت دفعة جديدة من المدربين العسكريين إلى كييف، وسلمت الأخيرة آلاف القطع من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليل السبت/الأحد، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، سيتوجهان قريبا إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما.
وقال المكتب الصحفي في بيان، إن "رئيس الوزراء أصدر عقب تصريحاته أمام مجلس العموم في البلاد الأسبوع الماضي والتي أوضح فيها إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا.. تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع في البلاد، بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما".