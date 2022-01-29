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https://arabic.sputniknews.com/20220129/لحظة-تتويج-بارتي-بلقب-بطولة-أستراليا-المفتوحة-للتنس-فيديو-1057421562.html
لحظة تتويج "بارتي" بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. فيديو
لحظة تتويج "بارتي" بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. فيديو
فازت الأسترالية آش بارتي على الأمريكية دانييل كولينز، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:42+0000
2022-01-29T11:44+0000
أستراليا
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وحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات على لحظة التتويج، فقد تفوقت بارتي على كولينز 6-3 و7-6 لتفوز باللقب التاريخي.وبهذا الفوز تصبح "آشلي بارتي" أول امرأة أسترالية منذ 44 عامًا تفوز بلقب غراند سلام على أرضها بعد فوزها على دانييل كولينز 6-3 و7-6 في ملعب رود لافر أرينا في ملبورن.أيضا فقد منح الفوز بارتي لقبها الرئيسي الثالث، بعد بطولة فرنسا المفتوحة في 2019 وويمبلدون في 2021، ولقبها المهني الخامس عشر.وبهذا تنضم بارتي إلى الأسطورة سيرينا ويليامز في قائمة النخبة للاعبتين نشطتين فقط فازتا بلقب جراند سلام على ثلاثة أسطح مختلفة.وقالت: "هذا مجرد حلم تحقق، أنا فخورة جدا بكوني أسترالية".وخاطبتها كولينز قائلة: "أنا معجبة بك حقًا كلاعبة... هذه هي معظم البطولات الاربع الكبرى المفضلة للاعبين".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/آشلي-بارتي-تحرز-لقب-بطولة-أستراليا-المفتوحة-للتنس-فيديو-1057419340.html
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لحظة تتويج "بارتي" بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. فيديو

11:42 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / VINCENT KESSLERأشلي بارتي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
أشلي بارتي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLER
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فازت الأسترالية آش بارتي على الأمريكية دانييل كولينز، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات على لحظة التتويج، فقد تفوقت بارتي على كولينز 6-3 و7-6 لتفوز باللقب التاريخي.
وبهذا الفوز تصبح "آشلي بارتي" أول امرأة أسترالية منذ 44 عامًا تفوز بلقب غراند سلام على أرضها بعد فوزها على دانييل كولينز 6-3 و7-6 في ملعب رود لافر أرينا في ملبورن.
وقد فازت المصنفة الأولى على العالم بارتي في المسابقة ضد كولينز في ساعة و 15 دقيقة لتحفر اسمها في كتب الأرقام القياسية.
أيضا فقد منح الفوز بارتي لقبها الرئيسي الثالث، بعد بطولة فرنسا المفتوحة في 2019 وويمبلدون في 2021، ولقبها المهني الخامس عشر.
لاعبة التينس الأسترالية آشلي بارتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
آشلي بارتي تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس... فيديو
10:42 GMT
وبهذا تنضم بارتي إلى الأسطورة سيرينا ويليامز في قائمة النخبة للاعبتين نشطتين فقط فازتا بلقب جراند سلام على ثلاثة أسطح مختلفة.

وتعليقا على الفوز أكدت بارتي: "أولاً، يجب أن أقدم التهاني لدانييل وفريقها"، متوقعة أن تقاتل دانيال من أجل المزيد في المستقبل".

وقالت: "هذا مجرد حلم تحقق، أنا فخورة جدا بكوني أسترالية".
وخاطبتها كولينز قائلة: "أنا معجبة بك حقًا كلاعبة... هذه هي معظم البطولات الاربع الكبرى المفضلة للاعبين".
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