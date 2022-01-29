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https://arabic.sputniknews.com/20220129/لدعم-الناتو-بريطانيا-تخطط-لنقل-قوات-ومعدات-على-نطاق-واسع-إلى-أوروبا-1057445759.html
لدعم الناتو.. بريطانيا تخطط لنقل قوات ومعدات على نطاق واسع إلى أوروبا
لدعم الناتو.. بريطانيا تخطط لنقل قوات ومعدات على نطاق واسع إلى أوروبا
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تدرس على خلفية الوضع في أوكرانيا إلى إمكانية مضاعفة عدد وحداتها العسكرية في... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T23:36+0000
2022-01-29T23:36+0000
2022-01-29T23:36+0000
أخبار الناتو
بريطانيا
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لندن - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن "رئيس الوزراء يدرس أكبر قدر ممكن من المساعدة للناتو، فضلا عن زج القوات المسلحة البريطانية للدفاع عن الحلفاء".وأضاف البيان، أن "المملكة المتحدة تدرس لحماية الحلفاء في الناتو، إمكانية مضاعفة عدد قواتها وإرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا من بينها طائرات وسفن حربية وخبراء عسكريين".ويشار إلى أن بريطانيا، تشارك إلى جانب الولايات المتحدة، في حملة إعلامية تستهدف روسيا، وأرسلت دفعة جديدة من المدربين العسكريين إلى كييف، وسلمت الأخيرة آلاف القطع من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/لتحسين-العلاقات-مع-روسيا-وزيرا-خارجية-ودفاع-بريطانيا-يزوران-موسكو-1057445629.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الناتو, بريطانيا
لدعم الناتو.. بريطانيا تخطط لنقل قوات ومعدات على نطاق واسع إلى أوروبا
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تدرس على خلفية الوضع في أوكرانيا إلى إمكانية مضاعفة عدد وحداتها العسكرية في إستونيا، فضلا عن نقل أسلحة دفاعية.
لندن - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن "رئيس الوزراء يدرس
أكبر قدر ممكن من المساعدة للناتو
، فضلا عن زج القوات المسلحة البريطانية للدفاع عن الحلفاء".
وأضاف البيان، أن "المملكة المتحدة تدرس لحماية الحلفاء في الناتو، إمكانية مضاعفة عدد قواتها وإرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا من بينها طائرات وسفن حربية وخبراء عسكريين".
ويشار إلى أن بريطانيا، تشارك إلى جانب الولايات المتحدة، في حملة إعلامية تستهدف روسيا، وأرسلت د
فعة جديدة من المدربين العسكريين إلى كييف
، وسلمت الأخيرة آلاف القطع من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.