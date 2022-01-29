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https://arabic.sputniknews.com/20220129/ماكرون-من-حق-إيران-ألا-تثق-بأمريكا-1057445197.html
ماكرون: من حق إيران ألا تثق بأمريكا
ماكرون: من حق إيران ألا تثق بأمريكا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن من حق إيران أن لا تثق بأمريكا لأنها هي التي تسببت في الأزمة الإيرانية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:48+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات ماكرون جاءت خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، للحديث حول مباحثات فيينا، ومطالب طهران الممثلة في إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة موثوقة للاتفاق المقبل.وأكدت الوكالة أن رئيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، مساء السبت، جرى خلاله البحث حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية وتطورات المفاوضات المتعلقة برفع الحظر الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.وأشار الرئيس الإيراني إلى إقرار الجانب الأمريكي بفشل سياسة "الضغوط القصوى"، قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وأي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات موثوقة بهذا الشأن".وشدد رئيسي على أن الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال سبل إقليمية وليس عبر تدخلات من خارجها، داعيا المجتمع الدولي للاهتمام بالأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، تعليق مفاوضات فيينا، لعدة أيام، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الوفود تقر بأن المفاوضات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رئيسي-لماكرون-أثبتنا-جديتنا-في-مفاوضات-فيينا-1057442786.html
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أخبار العالم الآن, إيران, أخبار فرنسا

ماكرون: من حق إيران ألا تثق بأمريكا

21:48 GMT 29.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن من حق إيران أن لا تثق بأمريكا لأنها هي التي تسببت في الأزمة الإيرانية.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات ماكرون جاءت خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، للحديث حول مباحثات فيينا، ومطالب طهران الممثلة في إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة موثوقة للاتفاق المقبل.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
رئيسي لماكرون: أثبتنا جديتنا في مفاوضات فيينا
20:26 GMT
وأكدت الوكالة أن رئيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، مساء السبت، جرى خلاله البحث حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية وتطورات المفاوضات المتعلقة برفع الحظر الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.
وأشار الرئيس الإيراني إلى إقرار الجانب الأمريكي بفشل سياسة "الضغوط القصوى"، قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وأي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات موثوقة بهذا الشأن".
وشدد رئيسي على أن الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال سبل إقليمية وليس عبر تدخلات من خارجها، داعيا المجتمع الدولي للاهتمام بالأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، تعليق مفاوضات فيينا، لعدة أيام، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الوفود تقر بأن المفاوضات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.
واستؤنفت المفاوضات المستمرة لإنقاذ الاتفاق النووي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعليقها في يونيو/حزيران.
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