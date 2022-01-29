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ماكرون يجدد دعوة تبون لحضور القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل
ماكرون يجدد دعوة تبون لحضور القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن أن تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:18+0000
2022-01-29T13:40+0000
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وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة، جدد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الدعوة لنظيره الجزائري لحضور القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل، كما بحث الجانبان آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة.وكانت الجزائر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن عودة سفيرها في فرنسا لمواصله عمله من باريس، وذلك بعد شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد والسلطات الجزائرية الحالية.ويذكر أن فرنسا صرحت في نهاية العام الماضي، عن فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.
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العالم العربي, العالم, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا

ماكرون يجدد دعوة تبون لحضور القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل

13:18 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 29.01.2022)
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© flickr.com / habib kaki
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن أن تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة، جدد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الدعوة لنظيره الجزائري لحضور القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل، كما بحث الجانبان آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة.
وكانت الجزائر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن عودة سفيرها في فرنسا لمواصله عمله من باريس، وذلك بعد شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد والسلطات الجزائرية الحالية.
ويذكر أن فرنسا صرحت في نهاية العام الماضي، عن فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.
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