ماكرون يجدد دعوة تبون لحضور القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة، جدد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الدعوة لنظيره الجزائري لحضور القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل، كما بحث الجانبان آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة.وكانت الجزائر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن عودة سفيرها في فرنسا لمواصله عمله من باريس، وذلك بعد شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد والسلطات الجزائرية الحالية.ويذكر أن فرنسا صرحت في نهاية العام الماضي، عن فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن أن تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة، جدد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الدعوة لنظيره الجزائري لحضور القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل، كما بحث الجانبان آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة.
#هام تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة من نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية.كما جدّد الرئيس الفرنسي الدعوة، للسيد الرئيس،لحضور القمة الإفريقية الأوروبية، ببروكسل. وبحث الرئيسان أيضا، آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 29, 2022
وكانت الجزائر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن عودة سفيرها في فرنسا لمواصله عمله من باريس، وذلك بعد شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد والسلطات الجزائرية الحالية.