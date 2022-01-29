https://arabic.sputniknews.com/20220129/مجلة-علمية-الحيوانات-لا-ترى-النمر-بعكس-الإنسان-والسر-في-لونه-البرتقالي-فيديو--1057439470.html

مجلة علمية: الحيوانات لا ترى النمر بعكس الإنسان والسر في لونه البرتقالي... فيديو

مجلة علمية: الحيوانات لا ترى النمر بعكس الإنسان والسر في لونه البرتقالي... فيديو

طورت الحيوانات آليات مختلفة بهدف التعايش مع بيئتها المحيطة، وتعتبر الألوان من أهم هذه الآليات حيث تستخدمها المخلوقات حول الأرض لأهداف عدة، لكن التطور الذي خضع... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T18:49+0000

2022-01-29T18:49+0000

2022-01-29T19:02+0000

مجتمع

علوم

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وتستخدم الحيوانات ألوانها لأغراض مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، تساعد الألوان الفئات على تمييز بعضها البعض، أو قد تستخدم كعلامات تحذيرية لوجود سم خطير بهدف إبعاد الحيوانات المفترسة، لكن بالنسبة للنمور، الأمر مختلف تماما.تعتبر القدرة على التخفي من أهم الميزات التي يجب أن يتمتع بها الحيوان المفترس بهدف تسهيل عمليات الصيد، لذلك فإن القدرة على البقاء غير مرئي بالنسبة فرائسها تحدد ما إذا كانت ستلتقط وجبتها أم أنها ستجوع، ربما حتى الموت، لذلك من بين كل الألوان، طور النمر لونا برتقاليا، لكن ما الهدف؟لماذا يستطيع البشر رؤية النمر؟بالنسبة للبشر، يعتبر اللون البرتقالي من الألوان فائقة الوضوح، ويستخدم للفت الانتباه والتحذير، مثل ألوان القمع المروري في الشوارع أو لون سترات الأمان، لذلك نستطيع مشاهدة النمر وتمييزه في أغلب البيئات، لكن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة للحيوانات.أما المخاريط فهي تستطيع إدراك الألوان، ولدى معظم البشر ثلاثة أنواع من المخاريط، مخاريط تشاهد الأزرق وأخرى الأخضر والأحمر. لهذا السبب تسمى رؤيتنا ثلاثية الألوان، أي أنه يمكننا رؤية ثلاثة ألوان أساسية ومجموعاتها الملونة، أي اندماجاتها، ونتشارك هذه القدرة مع بعض أنواع القرود.النمر استغل "ثغرة" في عيون الحيواناتأما بالنسبة لمعظم الثدييات الأرضية، بما في ذلك الكلاب والقطط والخيول والغزلان، لديها رؤية ثنائية اللون، أي أن هذا يعني أن شبكية العين تحتوي على مخاريط للونين فقط، وهما الأزرق والأخضر.الثديات ترى النمر بلون مختلف تجعله خفيا تعتبر الثدييات الأرضية مثل الغزلان، الفريسة الرئيسية بالنسبة للنمر، وتعني رؤيتها ثنائية اللون أنها لا ترى المفترس بلون برتقالي، على الإطلاق، فهي ترى أنه أخضر، وهو ما يفسر تسلل النمر في الأعشاب أو خلف الأغصان والأشجار وعدم القدرة على رؤيته من قبل تلك الحيوانات، خصوصا مع اندماج خطوطه السوداء مع الأغصان.قال جون فينيل، المحاضر في الاستشعار عن الحيوانات والقياسات الحيوية في مدرسة بريستول البيطرية في بريطانيا:استخدم جون فينيل، المحاضر في الاستشعار عن الحيوانات والقياسات الحيوية في مدرسة بريستول البيطرية في بريطانيا، الذكاء الاصطناعي لتحديد التلوين المثالي والأنماط المثالية للاختباء في بيئات مختلفة، وعرضت نتائج بحثه في عام 2018، ضمن برنامج على "BBC One" حمل عنوان "الحيوانات تتصرف بشكل سيء".قال فينيل في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية: "لقد جعلنا المقدم يقوم بتجربة بسيطة لتوضيح مدى فعالية التمويه المحدد إذا كنت ثنائي اللون ومنح نظارة تؤمن رؤية ثنائية اللون فقط، وقدمنا مجموعة صور تحتوي على النور حيث وجد صعوبة كبيرة بتمييز النمور في الصور بسبب النظارة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم