مجلة علمية: الحيوانات لا ترى النمر بعكس الإنسان والسر في لونه البرتقالي... فيديو

وتستخدم الحيوانات ألوانها لأغراض مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، تساعد الألوان الفئات على تمييز بعضها البعض، أو قد تستخدم كعلامات تحذيرية لوجود سم خطير بهدف إبعاد الحيوانات المفترسة، لكن بالنسبة للنمور، الأمر مختلف تماما.تعتبر القدرة على التخفي من أهم الميزات التي يجب أن يتمتع بها الحيوان المفترس بهدف تسهيل عمليات الصيد، لذلك فإن القدرة على البقاء غير مرئي بالنسبة فرائسها تحدد ما إذا كانت ستلتقط وجبتها أم أنها ستجوع، ربما حتى الموت، لذلك من بين كل الألوان، طور النمر لونا برتقاليا، لكن ما الهدف؟لماذا يستطيع البشر رؤية النمر؟بالنسبة للبشر، يعتبر اللون البرتقالي من الألوان فائقة الوضوح، ويستخدم للفت الانتباه والتحذير، مثل ألوان القمع المروري في الشوارع أو لون سترات الأمان، لذلك نستطيع مشاهدة النمر وتمييزه في أغلب البيئات، لكن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة للحيوانات.أما المخاريط فهي تستطيع إدراك الألوان، ولدى معظم البشر ثلاثة أنواع من المخاريط، مخاريط تشاهد الأزرق وأخرى الأخضر والأحمر. لهذا السبب تسمى رؤيتنا ثلاثية الألوان، أي أنه يمكننا رؤية ثلاثة ألوان أساسية ومجموعاتها الملونة، أي اندماجاتها، ونتشارك هذه القدرة مع بعض أنواع القرود.النمر استغل "ثغرة" في عيون الحيواناتأما بالنسبة لمعظم الثدييات الأرضية، بما في ذلك الكلاب والقطط والخيول والغزلان، لديها رؤية ثنائية اللون، أي أن هذا يعني أن شبكية العين تحتوي على مخاريط للونين فقط، وهما الأزرق والأخضر.الثديات ترى النمر بلون مختلف تجعله خفيا تعتبر الثدييات الأرضية مثل الغزلان، الفريسة الرئيسية بالنسبة للنمر، وتعني رؤيتها ثنائية اللون أنها لا ترى المفترس بلون برتقالي، على الإطلاق، فهي ترى أنه أخضر، وهو ما يفسر تسلل النمر في الأعشاب أو خلف الأغصان والأشجار وعدم القدرة على رؤيته من قبل تلك الحيوانات، خصوصا مع اندماج خطوطه السوداء مع الأغصان.قال جون فينيل، المحاضر في الاستشعار عن الحيوانات والقياسات الحيوية في مدرسة بريستول البيطرية في بريطانيا:استخدم جون فينيل، المحاضر في الاستشعار عن الحيوانات والقياسات الحيوية في مدرسة بريستول البيطرية في بريطانيا، الذكاء الاصطناعي لتحديد التلوين المثالي والأنماط المثالية للاختباء في بيئات مختلفة، وعرضت نتائج بحثه في عام 2018، ضمن برنامج على "BBC One" حمل عنوان "الحيوانات تتصرف بشكل سيء".قال فينيل في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية: "لقد جعلنا المقدم يقوم بتجربة بسيطة لتوضيح مدى فعالية التمويه المحدد إذا كنت ثنائي اللون ومنح نظارة تؤمن رؤية ثنائية اللون فقط، وقدمنا مجموعة صور تحتوي على النور حيث وجد صعوبة كبيرة بتمييز النمور في الصور بسبب النظارة.
طورت الحيوانات آليات مختلفة بهدف التعايش مع بيئتها المحيطة، وتعتبر الألوان من أهم هذه الآليات حيث تستخدمها المخلوقات حول الأرض لأهداف عدة، لكن التطور الذي خضع له النمر قد لا يتوقعه البعض.
وتستخدم الحيوانات ألوانها لأغراض مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، تساعد الألوان الفئات على تمييز بعضها البعض، أو قد تستخدم كعلامات تحذيرية لوجود سم خطير بهدف إبعاد الحيوانات المفترسة، لكن بالنسبة للنمور، الأمر مختلف تماما.
تعتبر القدرة على التخفي من أهم الميزات التي يجب أن يتمتع بها الحيوان المفترس بهدف تسهيل عمليات الصيد، لذلك فإن القدرة على البقاء غير مرئي بالنسبة فرائسها تحدد ما إذا كانت ستلتقط وجبتها أم أنها ستجوع، ربما حتى الموت، لذلك من بين كل الألوان، طور النمر لونا برتقاليا، لكن ما الهدف؟
بالنسبة للبشر، يعتبر اللون البرتقالي من الألوان فائقة الوضوح، ويستخدم للفت الانتباه والتحذير، مثل ألوان القمع المروري في الشوارع أو لون سترات الأمان، لذلك نستطيع مشاهدة النمر وتمييزه في أغلب البيئات، لكن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة للحيوانات.
يستطيع الإنسان الرؤية بطريقة "ثلاثية الألوان"، أي أنه عندما يدخل الضوء من العالم الخارجي إلى العين، فإنه يصطدم بطبقة رقيقة على شبكية العين. وتقوم شبكية العين بمعالجة الضوء باستخدام نوعين من مستقبلات الضوء: العصي والمخاريط. تستشعر العصي الاختلافات في الضوء والظلام فقط، وليس اللون، وتستخدم في الغالب في الضوء الخافت.
أما المخاريط فهي تستطيع إدراك الألوان، ولدى معظم البشر ثلاثة أنواع من المخاريط، مخاريط تشاهد الأزرق وأخرى الأخضر والأحمر. لهذا السبب تسمى رؤيتنا ثلاثية الألوان، أي أنه يمكننا رؤية ثلاثة ألوان أساسية ومجموعاتها الملونة، أي اندماجاتها، ونتشارك هذه القدرة مع بعض أنواع القرود.
أما بالنسبة لمعظم الثدييات الأرضية، بما في ذلك الكلاب والقطط والخيول والغزلان، لديها رؤية ثنائية اللون، أي أن هذا يعني أن شبكية العين تحتوي على مخاريط للونين فقط، وهما الأزرق والأخضر.
ويعتبر العلماء الأشخاص الذين يحصلون على المعلومات فقط من مخاريطهم الزرقاء والخضراء مصابون بمرض عمى الألوان، حيث لا يمكن لهؤلاء التمييز بين الظلال الحمراء والخضراء، وينطبق الشيء نفسه على الأرجح على الحيوانات ثنائية اللون.
الثديات ترى النمر بلون مختلف تجعله خفيا
تعتبر الثدييات الأرضية مثل الغزلان، الفريسة الرئيسية بالنسبة للنمر، وتعني رؤيتها ثنائية اللون أنها لا ترى المفترس بلون برتقالي، على الإطلاق، فهي ترى أنه أخضر، وهو ما يفسر تسلل النمر في الأعشاب أو خلف الأغصان والأشجار وعدم القدرة على رؤيته من قبل تلك الحيوانات، خصوصا مع اندماج خطوطه السوداء مع الأغصان.
قال جون فينيل، المحاضر في الاستشعار عن الحيوانات والقياسات الحيوية في مدرسة بريستول البيطرية في بريطانيا:
"في الأساس، من الأسهل إنتاج اللون البني والبرتقالي بسبب التركيب الجزيئي الحيوي لتركيب الحيوان، أكثر من إنتاج اللون الأخضر، في الواقع، إن الثدييات الخضراء الوحيدة التي يمكن تمييزها هي حيوان الكسلان، وفراءه ليس أخضرا في الواقع. هذه عبارة عن طحالب تنمو في فرائه، وعلى حد علمي لا يوجد حيوان بفراء أخضر".
جون فينيل
استخدم جون فينيل، المحاضر في الاستشعار عن الحيوانات والقياسات الحيوية في مدرسة بريستول البيطرية في بريطانيا، الذكاء الاصطناعي لتحديد التلوين المثالي والأنماط المثالية للاختباء في بيئات مختلفة، وعرضت نتائج بحثه في عام 2018، ضمن برنامج على "BBC One" حمل عنوان "الحيوانات تتصرف بشكل سيء".
"إن سباق التسلح التطوري لم يوفر القدرة لرؤية هذا اللون (البرتقالي)، لذلك يبدو أن النمر قد تطور ليحصل على نظام تلوين، وتمويه يحميه جيدا في بيئة الغابة".
جون فينيل
قال فينيل في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية: "لقد جعلنا المقدم يقوم بتجربة بسيطة لتوضيح مدى فعالية التمويه المحدد إذا كنت ثنائي اللون ومنح نظارة تؤمن رؤية ثنائية اللون فقط، وقدمنا مجموعة صور تحتوي على النور حيث وجد صعوبة كبيرة بتمييز النمور في الصور بسبب النظارة.