تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/محمد-بن-راشد-عن-جناح-ألمانيا-في-إكسبو-دبي-2020-يضم-أفكارا-مذهلة-للاستدامة-1057433688.html
محمد بن راشد عن جناح ألمانيا في "إكسبو دبي 2020": يضم أفكارا مذهلة للاستدامة
محمد بن راشد عن جناح ألمانيا في "إكسبو دبي 2020": يضم أفكارا مذهلة للاستدامة
زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، جناح دولة ألمانيا في معرض "إكسبو دبي ‏‏2020"، والذي أشار إلى أنه "أكبر الأجنحة الدولية المشاركة".‏ 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T16:15+0000
2022-01-29T16:15+0000
العالم
إكسبو 2020 دبي
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/81/1043958136_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6065a198e49720a993dcfda37ca8d58.jpg
وأشاد ابن راشد بالجناح الألماني في المعرض بالتأكيد على أنه "يضم أفكارا مذهلة للاستدامة، ومدن المستقبل، والحفاظ على التنوع البيولوجي في كوكبنا، وابتكارات ألمانيا في مجالات الطاقة الشمسية".ويحاكي جناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020" والمقام في منطقة "الاستدامة" تصميم الحرم الجامعي.وأكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش زيارته لجناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، اليوم السبت، أن "الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للمجتمعات، وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقا من أرض الإمارات".وافتتح معرض "إكسبو دبي 2020" في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/المتحدث-باسم-قوات-أنصار-الله-يهدد-باستهداف-معرض-إكسبو-المقام-في-دبي-1057156823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/81/1043958136_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94b28e02d03585a9f6b09b68b97223a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن راشد عن جناح ألمانيا في "إكسبو دبي 2020": يضم أفكارا مذهلة للاستدامة

16:15 GMT 29.01.2022
© REUTERS / STRINGERالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، جناح دولة ألمانيا في معرض "إكسبو دبي ‏‏2020"، والذي أشار إلى أنه "أكبر الأجنحة الدولية المشاركة".‏
وأشاد ابن راشد بالجناح الألماني في المعرض بالتأكيد على أنه "يضم أفكارا مذهلة للاستدامة، ومدن المستقبل، والحفاظ على التنوع البيولوجي في كوكبنا، وابتكارات ألمانيا في مجالات الطاقة الشمسية".
ويحاكي جناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020" والمقام في منطقة "الاستدامة" تصميم الحرم الجامعي.
وأكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش زيارته لجناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، اليوم السبت، أن "الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للمجتمعات، وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقا من أرض الإمارات".
إكسبو 2020 دبي... الخبراء يناقشون دور الممر البحري الشمالي كشريان ملاحة لتأمين سلسلة التوريد العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يهدد باستهداف معرض إكسبو المقام في دبي
25 يناير, 14:57 GMT
وافتتح معرض "إكسبو دبي 2020" في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون (2) وغامبيا (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الثاني)15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية