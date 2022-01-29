محمد بن راشد عن جناح ألمانيا في "إكسبو دبي 2020": يضم أفكارا مذهلة للاستدامة

وأشاد ابن راشد بالجناح الألماني في المعرض بالتأكيد على أنه "يضم أفكارا مذهلة للاستدامة، ومدن المستقبل، والحفاظ على التنوع البيولوجي في كوكبنا، وابتكارات ألمانيا في مجالات الطاقة الشمسية".ويحاكي جناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020" والمقام في منطقة "الاستدامة" تصميم الحرم الجامعي.وأكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش زيارته لجناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، اليوم السبت، أن "الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للمجتمعات، وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقا من أرض الإمارات".وافتتح معرض "إكسبو دبي 2020" في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.
زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، جناح دولة ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، والذي أشار إلى أنه "أكبر الأجنحة الدولية المشاركة".
وأشاد ابن راشد بالجناح الألماني في المعرض بالتأكيد على أنه "يضم أفكارا مذهلة للاستدامة، ومدن المستقبل، والحفاظ على التنوع البيولوجي في كوكبنا، وابتكارات ألمانيا في مجالات الطاقة الشمسية".
ويحاكي جناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020" والمقام في منطقة "الاستدامة" تصميم الحرم الجامعي.
أثناء زيارتي جناح ألمانيا في إكسبو دبي ٢٠٢٠ .. أحد أكبر الأجنحة الدولية المشاركة والذي يضم أفكاراً مذهلة للاستدامة .. ومدن المستقبل … والحفاظ على التنوع البيولوجي في كوكبنا .. وابتكارات ألمانيا في مجالات الطاقة الشمسية .. pic.twitter.com/MfiesIhzJH
وأكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش زيارته لجناح ألمانيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، اليوم السبت، أن "الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للمجتمعات، وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقا من أرض الإمارات".
وافتتح معرض "إكسبو دبي 2020" في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.