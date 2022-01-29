محمد عبده يثير تفاعلا واسعا بأول ظهور مع مولوده الـ11... ونوع ‏هاتفه المحمول

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن صورة حديثة لمحمد عبده (72 عاما) مع أبنائه، والتي يظهر فيها مع أحدث مواليده الذي رزق به مؤخرا، وأسماه تيمنا على اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.وتزوج محمد عبده الملقب بـ"فنان العرب" مرتان، الأولى من السعودية، نجوى بنوي، في عام 1977، وأنجب منها 7 أبناء، وانفصل منها بعد زواج دام 26 عاما، أما الزيجة الثانية فهي من فرنسية من أصول جزائرية، تزوجها في عام 2013، وأنجب منها 4 أبناء، كان آخرهم سلمان، الذي استقبله خلال الشهر الجاري.كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لمحمد عبده من حفل جوائز "Joy"، الذي أقيم في الرياض يوم الخميس الماضي، والذي يكشف فيه عن نوع هاتفه المحمول، الذي أثار صدمة كبيرة لمعجبيه.ويظهر عبده في الفيديو وهو يتفقد هاتفه من طراز "نوكيا" ذو السعر المتواضع، والذي لا يتناسب مع المكانة الكبيرة للفنان السعودي في العالم العربي.ويسأل رئيس شبكة "إم بي سي" السعودية، الشيخ وليد الإبراهيم، محمد عبده عن هاتفه قائلا له: "ما هذا الهاتف"، ليرد الأخير عليه مدافعا عن اختياره قائلا إن "هاتفه يعبر عن الأصالة".وشارك محمد عبده في حفل توزيع جوائز "joy" بأداء واحدة من أشهر أغنياته على المسرح، وهي "ليلة".يشار إلى أن الفنان المصري، رامز جلال، مازح محمد عبده في حفل "Joy" بالتعبير عن رغبته في إيقاعه ببرنامجه الرمضاني للمقالب.
تصدر الفنان السعودي، محمد عبده، محرك البحث الأمريكي "غوغل"، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لسببان، الأول هو ظهور أحدث مواليده الذي يحمل الترتيب الـ11 بين أبنائه، وثانيا نوع هاتفه المحمول.
وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن صورة حديثة لمحمد عبده (72 عاما) مع أبنائه، والتي يظهر فيها مع أحدث مواليده الذي رزق به مؤخرا، وأسماه تيمنا على اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتزوج محمد عبده الملقب بـ"فنان العرب" مرتان، الأولى من السعودية، نجوى بنوي، في عام 1977، وأنجب منها 7 أبناء، وانفصل منها بعد زواج دام 26 عاما، أما الزيجة الثانية فهي من فرنسية من أصول جزائرية، تزوجها في عام 2013، وأنجب منها 4 أبناء، كان آخرهم سلمان، الذي استقبله خلال الشهر الجاري.