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مذكرات استدعاء لقائمة وهمية من ناخبي دونالد ترامب
مذكرات استدعاء لقائمة وهمية من ناخبي دونالد ترامب
أصدرت اللجنة المعنية في مجلس النواب الأمريكي في التحقيق في أحداث هجوم الكابيتول 6 يناير / كانون الثاني 2021، أمس الجمعة، مذكرات استدعاء لـ 14 جمهوريا من سبع... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:46+0000
2022-01-29T14:46+0000
العالم
الكابيتول
ترامب
اقتحام الكونغرس
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وأفادت "CNN"، أن الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، هم قادة في الحزب الجمهوري شغلوا مناصب كـ "رئيس" و "سكرتير"، وذلك في الولايات التي ادعت فوز ترامب.وقال النائب الديمقراطي بيني طومسون، رئيس اللجنة في بيان: "تسعى اللجنة المختارة للحصول على معلومات حول المحاولات في ولايات متعددة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك التخطيط وتنسيق الجهود لإرسال قوائم مزيفة من الناخبين إلى الأرشيف الوطني"، مضيفا: "نعتقد أن الأفراد الذين استدعيناهم اليوم لديهم معلومات حول كيفية اجتماع هؤلاء الذين يسمون بالناخبين المناوبين، ومن كان وراء هذا المخطط".وأشارت اللجنة إلى أن لديها وثائق تظهر أن هذه الوفود أرسلت ناخبين مزيفين إلى الكونغرس "كمبرر لتأخير أو عرقلة المصادقة على الانتخابات"، وبالتحديد لكي ينظر نائب الرئيس آنذاك مايك بنس في الأمر وبدوره كرئيس لمجلس الشيوخ، لكن المخطط لم ينجح، حيث صادق بنس على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.ووفقا لـ "CNN"، امتنع جميع الأفراد الذين استدعتهم اللجنة، عن الرد على طلب التعليق، فيما تدعو مذكرات الاستدعاء إلى تقديم الوثائق المطلوبة في 11 فبراير /شباط القادم، والمثول أمام أداء الشهادات خلال الشهر.
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العالم, الكابيتول, ترامب, اقتحام الكونغرس

مذكرات استدعاء لقائمة وهمية من ناخبي دونالد ترامب

14:46 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Leah Millis6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.
6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
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أصدرت اللجنة المعنية في مجلس النواب الأمريكي في التحقيق في أحداث هجوم الكابيتول 6 يناير / كانون الثاني 2021، أمس الجمعة، مذكرات استدعاء لـ 14 جمهوريا من سبع ولايات شاركوا في قوائم مزيفة لناخبي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020 كجزء من خطة حملة ترامب لتخريب عمل الهيئة الانتخابية.
وأفادت "CNN"، أن الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، هم قادة في الحزب الجمهوري شغلوا مناصب كـ "رئيس" و "سكرتير"، وذلك في الولايات التي ادعت فوز ترامب.
وقال النائب الديمقراطي بيني طومسون، رئيس اللجنة في بيان: "تسعى اللجنة المختارة للحصول على معلومات حول المحاولات في ولايات متعددة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك التخطيط وتنسيق الجهود لإرسال قوائم مزيفة من الناخبين إلى الأرشيف الوطني"، مضيفا: "نعتقد أن الأفراد الذين استدعيناهم اليوم لديهم معلومات حول كيفية اجتماع هؤلاء الذين يسمون بالناخبين المناوبين، ومن كان وراء هذا المخطط".
وأشارت اللجنة إلى أن لديها وثائق تظهر أن هذه الوفود أرسلت ناخبين مزيفين إلى الكونغرس "كمبرر لتأخير أو عرقلة المصادقة على الانتخابات"، وبالتحديد لكي ينظر نائب الرئيس آنذاك مايك بنس في الأمر وبدوره كرئيس لمجلس الشيوخ، لكن المخطط لم ينجح، حيث صادق بنس على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
ووفقا لـ "CNN"، امتنع جميع الأفراد الذين استدعتهم اللجنة، عن الرد على طلب التعليق، فيما تدعو مذكرات الاستدعاء إلى تقديم الوثائق المطلوبة في 11 فبراير /شباط القادم، والمثول أمام أداء الشهادات خلال الشهر.
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