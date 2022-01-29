مذكرات استدعاء لقائمة وهمية من ناخبي دونالد ترامب

وأفادت "CNN"، أن الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، هم قادة في الحزب الجمهوري شغلوا مناصب كـ "رئيس" و "سكرتير"، وذلك في الولايات التي ادعت فوز ترامب.وقال النائب الديمقراطي بيني طومسون، رئيس اللجنة في بيان: "تسعى اللجنة المختارة للحصول على معلومات حول المحاولات في ولايات متعددة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك التخطيط وتنسيق الجهود لإرسال قوائم مزيفة من الناخبين إلى الأرشيف الوطني"، مضيفا: "نعتقد أن الأفراد الذين استدعيناهم اليوم لديهم معلومات حول كيفية اجتماع هؤلاء الذين يسمون بالناخبين المناوبين، ومن كان وراء هذا المخطط".وأشارت اللجنة إلى أن لديها وثائق تظهر أن هذه الوفود أرسلت ناخبين مزيفين إلى الكونغرس "كمبرر لتأخير أو عرقلة المصادقة على الانتخابات"، وبالتحديد لكي ينظر نائب الرئيس آنذاك مايك بنس في الأمر وبدوره كرئيس لمجلس الشيوخ، لكن المخطط لم ينجح، حيث صادق بنس على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.ووفقا لـ "CNN"، امتنع جميع الأفراد الذين استدعتهم اللجنة، عن الرد على طلب التعليق، فيما تدعو مذكرات الاستدعاء إلى تقديم الوثائق المطلوبة في 11 فبراير /شباط القادم، والمثول أمام أداء الشهادات خلال الشهر.
أصدرت اللجنة المعنية في مجلس النواب الأمريكي في التحقيق في أحداث هجوم الكابيتول 6 يناير / كانون الثاني 2021، أمس الجمعة، مذكرات استدعاء لـ 14 جمهوريا من سبع ولايات شاركوا في قوائم مزيفة لناخبي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020 كجزء من خطة حملة ترامب لتخريب عمل الهيئة الانتخابية.
وأفادت "CNN"، أن الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، هم قادة في الحزب الجمهوري شغلوا مناصب كـ "رئيس" و "سكرتير"، وذلك في الولايات التي ادعت فوز ترامب.
وقال النائب الديمقراطي بيني طومسون، رئيس اللجنة في بيان: "تسعى اللجنة المختارة للحصول على معلومات حول المحاولات في ولايات متعددة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك التخطيط وتنسيق الجهود لإرسال قوائم مزيفة من الناخبين إلى الأرشيف الوطني"، مضيفا: "نعتقد أن الأفراد الذين استدعيناهم اليوم لديهم معلومات حول كيفية اجتماع هؤلاء الذين يسمون بالناخبين المناوبين، ومن كان وراء هذا المخطط".
January 6 committee subpoenas 14 Republicans who served on bogus slates of Trump electors as part of a scheme to subvert the Electoral College https://t.co/eGT0YydQVD
وأشارت اللجنة إلى أن لديها وثائق تظهر أن هذه الوفود أرسلت ناخبين مزيفين إلى الكونغرس "كمبرر لتأخير أو عرقلة المصادقة على الانتخابات"، وبالتحديد لكي ينظر نائب الرئيس آنذاك مايك بنس في الأمر وبدوره كرئيس لمجلس الشيوخ، لكن المخطط لم ينجح، حيث صادق بنس على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
ووفقا لـ "CNN"، امتنع جميع الأفراد الذين استدعتهم اللجنة، عن الرد على طلب التعليق، فيما تدعو مذكرات الاستدعاء إلى تقديم الوثائق المطلوبة في 11 فبراير /شباط القادم، والمثول أمام أداء الشهادات خلال الشهر.