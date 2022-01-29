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https://arabic.sputniknews.com/20220129/مندوب-البوليساريو-يدعو-الاتحاد-الأفريقي-لمعالجة-الأسباب-الحقيقية-لأزمة-اللاجئين-الصحراويين-1057429021.html
مندوب البوليساريو يدعو الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأسباب الحقيقية لأزمة اللاجئين الصحراويين
مندوب البوليساريو يدعو الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأسباب الحقيقية لأزمة اللاجئين الصحراويين
دعا سفير جبهة البوليساريو لدى أثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، لمن اباعلي، إلى معالجة الأسباب الجذرية لوضعية اللاجئين الصحراويين، مثنيا على الجهود... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:50+0000
2022-01-29T13:50+0000
العالم العربي
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وجاءت تصريحات السفير أبا علي خلال مداخلته أمام الدورة العادية الـ 43 للجنة المندوبين الدائمين، حيث أكد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الافريقي بمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى استمرار وضعية اللاجئين الصحراويين لأكثر من 40 سنة.كما دعا السفير أبا علي المفوضية الإفريقية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى زيارة المنطقة وتفقدها.وحيا السفير الصحراوي خلال كلمته الجهود المبذولة من دولة الجزائروالمنظمات الدولية في دعم اللاجئين الصحراويين الذين نزحوا من أراضيهم، مؤكدا أن "الاحتلال المغربي هو السبب الجذري لنزوح الشعب الصحراوي عن أرضه لاحتلاله لأجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية، والذي يحاول صرف الانتباه عن الاحتلال غير الشرعي لجزء من الجمهورية الصحراوية، ولحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير".
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العالم العربي

مندوب البوليساريو يدعو الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأسباب الحقيقية لأزمة اللاجئين الصحراويين

13:50 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Alvaro Barrientosمتظاهرون من الصحراء يلوحون بأعلام في مسيرة على الشاطئ في سان سيباستيان، إسبانيا 30 مايو 2021
متظاهرون من الصحراء يلوحون بأعلام في مسيرة على الشاطئ في سان سيباستيان، إسبانيا 30 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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دعا سفير جبهة البوليساريو لدى أثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، لمن اباعلي، إلى معالجة الأسباب الجذرية لوضعية اللاجئين الصحراويين، مثنيا على الجهود التي تقوم بها الجزائر في دعمهم.
وجاءت تصريحات السفير أبا علي خلال مداخلته أمام الدورة العادية الـ 43 للجنة المندوبين الدائمين، حيث أكد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الافريقي بمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى استمرار وضعية اللاجئين الصحراويين لأكثر من 40 سنة.
كما دعا السفير أبا علي المفوضية الإفريقية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى زيارة المنطقة وتفقدها.
وحيا السفير الصحراوي خلال كلمته الجهود المبذولة من دولة الجزائروالمنظمات الدولية في دعم اللاجئين الصحراويين الذين نزحوا من أراضيهم، مؤكدا أن "الاحتلال المغربي هو السبب الجذري لنزوح الشعب الصحراوي عن أرضه لاحتلاله لأجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية، والذي يحاول صرف الانتباه عن الاحتلال غير الشرعي لجزء من الجمهورية الصحراوية، ولحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير".
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