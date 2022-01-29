من رحم الأزمة.. ابتكار لبناني اقتصادي وبيئي لتكرير المياه من خلال قشر القريدس

واستطاعت الطالبة اللبنانية، جنى عياش، بإشراف خبراء ودكاترة من الجامعة اللبنانية وجامعة "ريمس" الفرنسية من التوصل إلى هذا الاختراع، حيث واجهت العديد من الصعوبات المرتبطة بالمشروع في ظل الأزمة المالية والاقتصادي التي تتخبط بها البلاد.واعتمدت الطالبة على المواد الطبيعية والصديقة للبيئة من أجل تكرير المياه لتصبح صالحة للشرب، حيث شهدت الدراسات السابقة الاعتماد على مواد وطرق تقليدية للتخفيف من التلوث في المياه.ويتميز الاختراع باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وغير المكلفة، بالإضافة إلى الاعتماد على مواد صديقة للبيئة كقشر سمك القريدس لتنقية وتنظيف مياه البحر والأنهار الموجودة في مختلف المدن اللبنانية التي تعاني من التلوث.وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية براءة اختراع لمشروع الطالبة التي سجلت لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في الوزارة بتاريخ 21 كانون الأول 2021، وتفيد بتوصل الطالبة اللبنانية جنى عياش إلى ابتكار سائل أو جل الكيتوزان من قشر القريدس ليدخل في صناعة فلتر قادر على إزالة الملوثات العضوية والمعدنية ويشكل مضادًّا للبكتيريا الموجودة في المياه المبتذلة.
نجحت طالبة لبنانية من الحصول على براءة اختراع في مجال الكيمياء الصناعية، وذلك من خلال ابتكار تقنية تكرير المياه، كمرحلة أوّلية من خلال قشر القريدس.
واستطاعت الطالبة اللبنانية، جنى عياش، بإشراف خبراء ودكاترة من الجامعة اللبنانية وجامعة "ريمس" الفرنسية من التوصل إلى هذا الاختراع، حيث واجهت العديد من الصعوبات المرتبطة بالمشروع في ظل الأزمة المالية والاقتصادي التي تتخبط بها البلاد.
واعتمدت الطالبة على المواد الطبيعية والصديقة للبيئة من أجل تكرير المياه لتصبح صالحة للشرب، حيث شهدت الدراسات السابقة الاعتماد على مواد وطرق تقليدية للتخفيف من التلوث في المياه.
ويتميز الاختراع باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وغير المكلفة، بالإضافة إلى الاعتماد على مواد صديقة للبيئة كقشر سمك القريدس لتنقية وتنظيف مياه البحر والأنهار الموجودة في مختلف المدن اللبنانية التي تعاني من التلوث.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية براءة اختراع لمشروع الطالبة التي سجلت لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في الوزارة بتاريخ 21 كانون الأول 2021، وتفيد بتوصل الطالبة اللبنانية جنى عياش إلى ابتكار سائل أو جل الكيتوزان من قشر القريدس ليدخل في صناعة فلتر قادر على إزالة الملوثات العضوية والمعدنية ويشكل مضادًّا للبكتيريا الموجودة في المياه المبتذلة.