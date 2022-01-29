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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/موقف-محرج-في-مؤتمر-لـأمم-أفريقيا-بسبب-إيجار-مايكروفون-1057424571.html
موقف محرج في مؤتمر بـ"أمم أفريقيا" بسبب إيجار مايكروفون
موقف محرج في مؤتمر بـ"أمم أفريقيا" بسبب إيجار مايكروفون
تعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، لموقف محرج بسبب عدم دفع إيجار المايكروفون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:47+0000
2022-01-29T12:47+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
رياضة
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وقام أحد الأشخاص أثناء المؤتمر الصحفي بسحب المايكروفون الخاص بجلال القادري مدرب تونس ووهبي الخزري لاعب نسور قرطاج أثناء حديثهما.من جانبه، أكد مصدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لموقع FilGoal.com، صحة الأنباء المتداولة حول الواقعة، مشيرا إلى أن مؤتمر مباراة تونس وبوركينا فاسو أقيم دون مايكروفون.وأوضح المصدر أن شخصا صعد إلى المنصة أثناء المؤتمر وأخذ المايكروفون بحجة أنه لم يحصل على أموال تأجير المايكروفون والمعدات من اللجنة المنظمة المحلية.وواختتم مصدر الكاف حديثه قائلا: "ما حدث بالطبع سبب لنا إحراجا كبيرا والمسؤولون في المؤتمر حاولوا التدخل لحل الأزمة لكن دون جدوى".يشار إلى أن بطولة الأمم الأفريقية الحالية شهدت عدة مواقف غريبة وطريفة، من بينها إطلاق حكم مباراة تونس ومالي صافرة نهاية المباراة مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي، وفقدان حكمة مباراة زيمبابوي وغينيا للبطاقة الصفراء قبل أن يعثر عليها أحد اللاعبين.
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مجتمع, رياضة

موقف محرج في مؤتمر بـ"أمم أفريقيا" بسبب إيجار مايكروفون

12:47 GMT 29.01.2022
© REUTERSأحد أفراد قوات الأمن يقف مع تميمة كأس الأمم الأفريقية خلال تقديم كأس البطولة في ليمبي، الكاميرون، 27 ديسمبر 2021
أحد أفراد قوات الأمن يقف مع تميمة كأس الأمم الأفريقية خلال تقديم كأس البطولة في ليمبي، الكاميرون، 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS
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تعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، لموقف محرج بسبب عدم دفع إيجار المايكروفون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم السبت.
وقام أحد الأشخاص أثناء المؤتمر الصحفي بسحب المايكروفون الخاص بجلال القادري مدرب تونس ووهبي الخزري لاعب نسور قرطاج أثناء حديثهما.
من جانبه، أكد مصدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لموقع FilGoal.com، صحة الأنباء المتداولة حول الواقعة، مشيرا إلى أن مؤتمر مباراة تونس وبوركينا فاسو أقيم دون مايكروفون.
وأوضح المصدر أن شخصا صعد إلى المنصة أثناء المؤتمر وأخذ المايكروفون بحجة أنه لم يحصل على أموال تأجير المايكروفون والمعدات من اللجنة المنظمة المحلية.
وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث مؤكدا أنه "أمر مخزي خصوصا أن الصحفيين وجدوا مشكلة في نقل المؤتمر الصحفي، تواصلنا مع اللجنة المنظمة المحلية اليوم السبت، لمعرفة ملابسات ما حدث وأسبابه وقدمنا يد المساعدة لهم لتسهيل كافة الأمور".
وواختتم مصدر الكاف حديثه قائلا: "ما حدث بالطبع سبب لنا إحراجا كبيرا والمسؤولون في المؤتمر حاولوا التدخل لحل الأزمة لكن دون جدوى".
يشار إلى أن بطولة الأمم الأفريقية الحالية شهدت عدة مواقف غريبة وطريفة، من بينها إطلاق حكم مباراة تونس ومالي صافرة نهاية المباراة مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي، وفقدان حكمة مباراة زيمبابوي وغينيا للبطاقة الصفراء قبل أن يعثر عليها أحد اللاعبين.
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